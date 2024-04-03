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黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」

記者房荷庭／台北4日電
黃子佼被控強制猥褻部分不起訴。（本報資料照片）
黃子佼被控強制猥褻部分不起訴。（本報資料照片）

藝人黃子佼於去年被爆與未成年人拍性影片、強制猥褻等不法行為。台北地檢署偵辦，檢方查出黃持有7張未成年人性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴，期間2年，支付國庫台幣120萬（約3.75萬美元），書立悔過書一份。但因查無黃有強制拍攝影像事證，且雙方已和解，對強制猥褻部分處分不起訴。至於他涉嫌毒品部分，另案偵辦中。

黃子佼去年爆出性騷黑歷史，6月19日直播認錯道歉，隨後在家中自殘，隔日出院。針對他出院後還續買少女性影像，財經網美胡采蘋氣憤發文：「出院後的第十八天，繼續去偷拍未成年少女性愛影片的網站買影片看。垃圾」。

檢方指出，黃子佼被控涉嫌於2013年2月至3月間，在台北市信義區某工作室內，利用拍攝大尺度攝影作品機會，違反A女意願，從事強制性交、強制猥褻、強制拍攝影片，涉犯強制性交、強制罪。

檢方認為，黃子佼當時並無暴力、脅迫或威壓Ａ女行為。女方對於重要情節，無法記憶或無印象，案發後未尋求司法協助採證或就醫，因此缺乏客觀事證足認黃有強制性交、猥褻等犯行。

檢方從搜索扣案的電腦、硬碟與記憶卡等證物，均未查獲黃對A女強制拍攝影像事證，考量雙方已和解，告訴人已具狀請求撤回告訴，處分不起訴。

此外，有民眾寄發電子郵件告發，黃子佼曾在車內，未經同意即親吻17歲的被害人，黃另於2011年某日，在台中市台灣大道某飯店房間內，以拍攝藝術照為名，使被害人裸露上半身並拍攝影像，認為黃涉犯性騷擾防治法第25條第1項等罪嫌。

但檢方調查認為，親吻部分，依被害人於臉書貼文及其證述內容，黃子佼應是在對話時突襲式親吻，屬性騷擾範疇，但是當事人未提告；拍攝半裸影像部分，被害人當時已滿18歲，黃子佼並未以強暴、脅迫手段使被害人脫去衣物，拍攝過程中兩人並無肢體接觸，無從認定有性騷擾或強制猥褻罪嫌，且屬於個人私德領域行為，被害人未提出告訴，均以查無具體不法犯罪情證為由簽結。

不過，檢方搜索時查出，黃子佼從2014年2月12日起，加入專門販賣女子性影像的網路論壇「創意私房」、「小圈子」，自2017年8月8日至2023年7月8日間，曾在該論壇購買影像，並從2023年2月15日起，用隨身硬碟儲存持有7張身分不詳的未成年女子性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例之無正當理由持有少年性影像罪。

檢方考量，黃子佼犯後已坦承犯行，自願拋棄該硬碟，無散布或販賣性影像情形，處分緩起訴，期間2年，命黃支付國庫台幣120萬，並在緩起訴確定後3個月內，書立悔過書一份，字數不少於1200字。

黃子佼 性騷擾 毒品

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