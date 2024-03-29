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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

65歲「古典美人」超凍齡 招認難搞「我現在還是」

記者杜沛學／綜合報導
邱于庭(右)上陳鴻的「阿鴻的養生廚房」節目，分享養生之道。(圖／陳鴻提供)
邱于庭(右)上陳鴻的「阿鴻的養生廚房」節目，分享養生之道。(圖／陳鴻提供)

65歲的「古裝女神」邱于庭昔日是中視當家花旦，曾演出「大執法」、「大將軍與小鳳仙」、「包青天」等經典作品，素有「90年代古典美人」稱號，近幾年淡出螢光幕，日前與兒子John參加國立教育廣播電台「阿鴻的養生廚房」節目，依舊保養得宜，節目上也分享凍齡秘訣。

邱于庭說，最好的保養方法是平常素顏不化妝，少吃外食，連水都自備，她平時不吃油炸、甜食、冰品，喜歡按摩、泡澡、打羽球保養身材。私下的她是宅女，最久可兩周不出門，因疫情她廚藝大進步，拿手菜包括義式烤魚、牛小排等，兒女常誇媽媽手藝堪比主廚等級，讓她信心倍增。

邱于庭讓兒子John從小就到波士頓念書，受到媽媽飲食潔癖影響，John從小不喝汽水、含糖飲料跟吃零食，回台後最開心的事就是跟媽媽一起一個月吃一次臭豆腐。他也大讚最愛媽媽三道拿手料理：蒜苗炒五花肉、豆乾肉絲、咖哩牛肉。因為媽媽是演員，John從小也被問怎麼不去演戲？他則表示：「我媽覺得我沒才藝，也沒口才、沒身高，去當演員死路一條，這應該算是她完美主義個性的其中一個體現。」

邱于庭當紅時曾被圈內傳「難搞」，她不避諱：「我現在還是難搞，因為我很要求，老闆應該要謝謝這種難搞演員，才會拍出好東西。」她提起拍「包青天之鴛鴦蝴蝶夢」時，每個鏡頭她都要檢查，已故導演陳俊良當時也很配合她，自嘲：「那部現在還是好看，就是難搞來的。」

如今邱于庭轉行成功，研究精油30餘年，發現精油香氛對人身心靈的種種好處，進而自行研發、創立品牌、行銷亞洲，如今已成為一知名的精油達人，四處分享、授課，這些年已經培育了許多學生，幫助了許多需要幫助的人。

邱于庭一生愛美、更愛藝術，談到珠寶設計，可以侃侃而談一、兩個小時，對珠寶的鑑定與設計，功夫更是一流。不僅如此，這幾年她愛上創作，把家裡房間闢建成一間間的畫室，堆滿畫具，同時也堆滿創意，讓自己每天生活在詩情畫意的愉悅裡。她也透露最近有興趣進軍YouTube頻道，邀請阿鴻上菜一起打造「貴婦廚房」，分享生活美學家庭料理及養生之道。

疫情 羽球 波士頓

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