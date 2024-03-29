賀軍翔認了戲約「有一搭沒一搭」 扛2間房貸壓力大
賀軍翔近來在「不夠善良的我們」中飾演顧家男，編導徐譽庭曾透露，選角時和賀軍翔聊天，發覺他本人跟角色很像。29日他出席家電品牌記者會，坦言自己在顧家這一塊跟角色一樣有壓力。
賀軍翔是家中長子，下有弟弟、妹妹，但一直都是他扛起家中主要經濟，即使現在有自己的家庭，仍會幫爸媽家繳房貸，等於要負擔兩間房的房貸。他剛出道就開始幫家裡還貸款，後來也幫爸媽換房，自己成家後，也特別安排跟爸媽住得近一點。並笑說，慶幸接到冷氣代言，這一塊可以省一筆。
雖然拍戲收入比弟弟、妹妹多，但賀軍翔坦言：「年輕的時候好一點，後來拍戲環境不穩定，不是每年都有戲拍，經常有一搭沒一搭的，壓力還是會有。」妹妹婚禮上，賀軍翔感性大哭，他也解釋：「覺得妹妹長大了。」家中小孩除了他，終於又有一個成家，「這是一種感動」。
除了幫家中繳貸款，賀軍翔提到，劇中接送小孩上課、為了買家中生活用品斤斤計較等情節，也在自己生活中經常發生。至於劇中老婆哀怨婚姻生活「性趣缺缺」，他笑說，因劇中以女性觀點為主，但男性在婚姻中也會有所犧牲。
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