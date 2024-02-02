我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

馬維欣住院 簽放棄急救書同意器捐

記者楊起鳳／綜合報導
馬維欣近年身體頻頻出狀況，令親友相當擔心。（取材自臉書）
馬維欣近年身體頻頻出狀況，令親友相當擔心。（取材自臉書）

56歲資深台灣女星馬妞（馬維欣）驚傳進醫院，馬妞證實已簽下「放棄急救」同意書，也同意器官捐贈，更驚爆已賣光房產，狀況令人憂心。

馬妞上月30日進了醫院，她在臉書上透露身上所有的病狀都有聯動性，且身體一直處於發炎現象。據「三立新聞網」報導她因身體出狀況，痛到無法走路都坐輪椅，因此住進三總進行一連串檢查，預計要住院六天。

馬妞感嘆自己慘遭多達12種的疾病纏身，包括腰椎滑脫、頭痛、暈眩、乾燥症、免疫系統崩潰、關節疼痛、痛到無法久站、紅斑性狼瘡、高血壓190、全身過敏、肺纖維化、發炎指數過高等，才會住院進一步檢查。她去年才參加張晨光兒子婚宴，當時看起來狀況還不錯。

她先前就已簽了放棄急救，也同意器官捐贈，但坦言自己還是很怕死。據了解她的經濟狀況也不好，過去因為投資失利房產賣光，目前租屋在沙鹿，唯一資產就剩一台車和一張嘴，只能走一步算一步了。

馬妞去年8月透露，自己血壓曾飆破200，「記得有一次過馬路時突然感到胸口壓迫、呼吸急促，周圍雖然傳來路人關心地詢問，但我完全無法做出回應。幸好我最終靠著意志力勉強平復了呼吸。有時我會想，如果那時候我沒有撐住該怎麼辦呢？」

投資 高血壓 臉書

上一則

范冰冰直播分享焦黑坑疤臉 嚇壞粉絲

下一則

去年底生子？ 「瑯琊榜」女星王鷗曬照宣告復出

延伸閱讀

傳緊急送醫 台資深藝人馬妞爆賣光房產「已簽放棄急救書」

傳緊急送醫 台資深藝人馬妞爆賣光房產「已簽放棄急救書」
11歲華人女童在班森賀街頭 無故遭非裔女毆打

11歲華人女童在班森賀街頭 無故遭非裔女毆打
日本開放民眾使用AED救命 20年救回7656人

日本開放民眾使用AED救命 20年救回7656人
疑爭女友宮廟外談判槍響 警追10多名共犯

疑爭女友宮廟外談判槍響 警追10多名共犯

熱門新聞

康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影

台77歲資深藝人遭檢調約談 「跟賴清德有關」

2024-01-24 11:30
王鶴棣。（取材自微博）

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

2024-01-26 21:33
游本昌(右)和胡歌在「繁花」中有精采對手戲。(取材自微博)

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

2024-01-26 06:00
賈玲被爆「瘦回上學時的模樣」。圖為昔日舊照。(取材自豆瓣電影)

賈玲被爆瘦回上學時的模樣… 減肥期間有兩個教練跟著

2024-01-26 07:00
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。。(取材自微博)

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

2024-01-25 01:30
「主角」是張藝謀首部電視劇。（取材自微博）

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

2024-01-28 03:30

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致