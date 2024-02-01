「情歌教父」周傳雄罹病暴瘦剩49公斤 驚見骨頭喊：可不可以活下來

周傳雄胃病暴瘦。（取材自微博）

54歲「情歌教父」周傳雄（小剛）胃病纏身，178公分的他體重一度掉到49公斤，他先前受訪表示最嚴重時一直變瘦，甚至手只剩骨頭、沒有肉，讓他相當害怕，「我什麼都不要了，可不可以活下來就好了」。

周傳雄先前接受中媒訪問，表示胃部感染幽門螺旋桿菌，「殺菌殺了兩次，每一次的療程大概1個月，殺完菌我還是覺得不對，又照一次胃鏡，但醫生說沒有問題」，他的手看上去就像枯骨，完全沒有肉，相當嚇人。

周傳雄後來找到罹病的關鍵原因，「我們這個行業，本來壓力也蠻大的，年紀大了，承受不了這些壓力，我該要放下壓力」，他開始看哲學、禪學相關書籍，藉此來學習放下，「放下就是什麼都不做，我什麼都不要，我不要名跟利，不要別人的認同，我可不可以活下來就好了」。