拱妻上位？Ella老公爆「背後捅刀Hebe」 經紀公司回應了

Ella(左)與Hebe(右)驚傳因工作產生嫌隙。（取材自Instagram）

台灣女團S.H.E由Selina（任家萱）、Ella（陳嘉樺）及Hebe（田馥甄）組成，三人交情深厚眾所皆知，近來卻傳出Ella與Hebe感情生變。據傳Ella、Hebe將要共同主演一部電影，但Ella經紀人老公賴斯翔為了能讓老婆掛頭牌女主角，暗地裡背刺Hebe。對此，Ella公司做出回應。

據「鏡週刊」報導，該部電影的男主角原先找上許光漢 ，但許光漢因檔期無法配合、想接挑戰性的角色而婉拒。之後找上「關於我和鬼變成家人的那件事」中許光漢的CP對象林柏宏，其他候補還有曾敬驊等台灣新世代的演技派男星。

至於女主角部分，片商之所以鎖定Hebe、Ella演出閨密，一方面是因她們戲外也是如此，盼兩人在劇情中能自然詮釋友誼；此外兩人有話題性，希望未來宣傳能有雙掛「女一」的雙贏牌面；未料有消息指出，Ella的老公疑似為了讓愛妻當上女一，背後捅了Hebe一刀。

據報導，賴斯翔過去在處理Ella經紀事務時，常會耍大牌而得罪不少人，現在又被爆出他曾向劇組建議暗示，Hebe之前的義大利 麵風波，在中國已被網友定調為台獨，將來電影若想要進入中國市場，恐會受到影響，這一舉動被認為是私下在工作上做挑撥。

不過Ella夫妻倆透過公司勁樺娛樂回應：「子虛烏有，也從未有過這樣的邀約。同時也很想知道是哪一部電影啊？」