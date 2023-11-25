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吳慷仁41歲生日撒嬌要祝福 女友邵雨薇回應 讓他氣摔麥

編輯蔡欣妤／綜合報導
吳慷仁(左)和邵雨薇一起慶生。(取材自臉書)
吳慷仁(左)和邵雨薇一起慶生。(取材自臉書)

台灣藝人吳慷仁與邵雨薇因合作「極品絕配」結緣，兩人在2020年公開戀情，之後也時不時透過社群平台分享甜蜜日常，粉絲也樂見兩人頻頻放閃。吳慷仁日前迎來41歲生日，此次他也憑著「富都青年」入圍第60屆金馬獎最佳男主角。女友邵雨薇則在臉書PO出男友撒嬌要生日祝福的過程，字裡行間透露小情侶超甜互動，再次閃瞎粉絲。

邵雨薇深夜在臉書PO文表示，自己還沉醉在金馬大師課上可愛的滿島光，回家馬上找「愚行錄」來看，沒想到有位「富都青年」拍了她的肩並指著時鐘，「又用拳頭表示麥克風嘟到我嘴邊說Say something，我黑人問號表示？」邵雨薇以為是時間晚了，男友提醒自己早睡，就模仿平常吳慷仁要她早睡會說的話：「小姐啊！很晚了」沒想吳慷仁竟摔麥氣喊：「不是這個！」

邵雨薇過了兩秒，才想起是男友生日，立刻大唱中文版、廣東版生日快樂歌，並感性說：「去年付出的一切今年都有很棒的豐收！其實我也是有幫忙顧家顧貓的功勞吧？」最後她也甜喊：「生日快樂，我們家優秀的又帥氣又努力的仁。」並送上生日禮物血壓機，還不忘宣傳吳慷仁的新電影「富都青年」，希望票房大賣。

臉書 血壓 入圍

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