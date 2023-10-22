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胡瓜慶功熊霓陪 吳宗憲不再角逐金鐘

記者葉君遠、林怡秀、李姿瑩／綜合報導
胡瓜(前排右五)參與金鐘，熊霓(前排右四)全程參與陪同。（本報資料照片）
胡瓜(前排右五)參與金鐘，熊霓(前排右四)全程參與陪同。（本報資料照片）

「綜藝三王」吳宗憲、胡瓜和曾國城分別奪下這屆金鐘3大綜藝重要獎項，過去總在金鐘前放砲的吳宗憲，這回改在拿獎後突然劍指曾國城，甚至拋出不再參加金鐘的發言。而胡瓜從星光到慶功全程帶著緋聞對象熊霓，年年相隨的丁柔安已不見蹤影。

吳宗憲和拿到「綜藝節目主持人獎」的搭檔Lulu、陳漢典一起出席慶功宴，而一旁沒拿獎的「綜藝玩很大」KID、坤達相比之下難掩失落，「玩很大」被曾國城以「一字千金」擊敗，吳宗憲開酸曾國城節目做得輕鬆還可以拿獎，曾高EQ回，「我們雖不是體力活，但也不容易，如果節目這麼多年都千篇一律，也不會受到評審青睞」。

吳宗憲還語出驚人，「今年是我最後一次參加金鐘獎，之後就留給年輕好手吧！像二姊江蕙這樣就是一個好標竿，因為再得獎也沒有舞台上的激情了」，他這些年把子弟兵吳姍儒、KID、Lulu陸續送上金鐘盛會，陳漢典是最後一棒拿到金鐘肯定，吳宗憲自喻是百搭的白飯，把幾個好菜襯托出來，已想功成身退。

吳宗憲(中)將子弟兵坤達(左起)、陳漢典、Lulu和KID陸續推向金鐘獎。（記者...
吳宗憲(中)將子弟兵坤達(左起)、陳漢典、Lulu和KID陸續推向金鐘獎。（記者吳致碩／攝影）

胡瓜和賴慧如、吳怡霈搭檔民視「最強綜藝秀」拿下今年金鐘「綜藝節目獎」，他和熊霓從下午就大方走紅毯，一路到深夜慶功都相隨，而往年都會幫胡瓜打理造型、工作的丁柔安則全程未現身，避開了3人同台的尷尬，他在慶功宴上解釋：「她出席家人告別式，所以沒辦法來。」對緋聞及熊霓都避而不談，熊霓也拒絕受訪。

陳亞蘭與劉品言聯手主持今年綜藝頒獎典禮，兩人慶功宴上神情如釋重負，得知觀眾普遍好評後，更是大大鬆了一口氣。陳亞蘭說，她其實最擔心開場踩到禮服出糗，劉品言則表示已寢食難安超過1周，體脂肪掉了2%，臉上冒出一堆壓力痘。

曾國城拿下「益智及實境節目主持人」大獎。（記者李政龍／攝影）
曾國城拿下「益智及實境節目主持人」大獎。（記者李政龍／攝影）

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