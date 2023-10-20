「這一天如此美好」蕭敬騰官宣結婚 甜曬婚紗照

蕭敬騰(右)跟交往16年的Summer19日登記結婚，曬出多張在挪威拍的婚紗照。(圖：喜鵲娛樂提供)

台灣36歲歌手蕭敬騰 (老蕭)4個月前求婚成功，跟經紀人兼未婚妻Summer(林有慧)曬婚紗照宣布喜訊，老蕭幸福稱要把10月19日這天定為兩人結婚大喜之日，甜蜜喊道「這一天是如此美好」，Summer似難以置信直呼：「我是人妻啦！」

蕭敬騰日前赴挪威錄新專輯，曾在社群Po跟Summer的合照，一度被網友抓包是婚紗照，遭經紀公司喜鵲否認。但從釋出的婚紗照中，可見小倆口的確在挪威取景，Summer連換三套造型，其中一套性感開高衩，身旁的老蕭則是米色西裝，同屬白色系主體，老蕭稱求婚成功後便期盼著結婚這天，顯見其迫不及待。

兩人19日登記結婚、晚上宴請親友，Summer感性發文向親友道謝，「當我們家林大哥，用中風 多年幾乎萎縮的手為我們簽下證書那一刻，我們笑著，也哭了！謝謝愛我們的你們，我們會更努力生活。」

Summer的父親正是資深藝人林光寧，今年73歲的林光寧是演藝圈的老戲骨，演出過「雙響炮」、「轉角遇到愛」等多部電視劇，多以喜劇演出，和鄧麗君也是好友，結識很多圈內藝人及幕後人員。

近幾年林光寧身體狀況不佳，因中風多年手幾乎萎縮，仍為女兒簽下證書，一起見證他們的幸福，讓全場都忍不住感動泛淚。

A-Lin、林心如、侯佩岑、梁靜茹 、閻奕格等一票星友紛紛留言祝賀，五月天阿信說「為你們感到開心」，意外成為粉絲催婚的目標；胡瓜女兒小禎則被老蕭爆料「妳也快了」。

在公開求婚之後，老蕭態度不像以往低調，求婚到結婚速度飛快，網友開心祝賀也猜測是雙喜臨門，但據了解他們尚未做人成功。