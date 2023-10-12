我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

高慧君曾胖到人生巔峰 險退出演藝圈

記者楊起鳳／綜合報導
高慧君為了拍「我願意」，一度胖到人生高峰。（記者李政龍／攝影）
高慧君為了拍「我願意」，一度胖到人生高峰。（記者李政龍／攝影）

曾兩度獲得金鐘肯定的台灣女演員高慧君，今年憑著特殊題材的劇集「我願意」三度叩金，她在劇裡飾演面臨婚姻失敗、兒女叛逆，轉而求助邪教的輔導老師，是「女版邪教主」。暌違11年再次挑戰金鐘，卻沒想到拍完「我願意」後，因甲狀腺素低下造成左右眼嚴重斜視、大小眼，險成告別作。

高慧君透露，自己一點也不喜歡「我願意」秦凱莉的角色，一度想拒演，後來是透過為角色寫小傳，才能進入秦凱莉的人設。拍戲前她刻意和親友疏離，閉關兩個月，結果拍戲時受傷，因為痛到必須吃類固醇止痛，導致胖到人生巔峰達70公斤。

她說：「我那時候腳踝受傷，原本有一場我要跟姚淳耀拍跳探戈的戲，沒辦法拍，後來我拍戲又傷到手的大筋 ，痛到要吃類固醇，化妝師跟我說，姊，別人都是越拍越瘦，要我不要吃東西了，但是當時我根本沒吃也沒吃澱粉，真的很沮喪。」

有一場要抱著受傷兒子的戲，高慧君拍的時候聽到啪的一聲，結果衣服整個裂開，她只能強裝鎮定，把釦子解開繼續演，「大家都越拍越瘦，我卻越拍越腫，我說服自己要忘記鏡頭的存在。」但沒想到「我願意」殺青後，她停掉類固醇，想好好養傷，竟發生眼球歪斜，差點告別舞台，甚至已經準備退出演藝圈，去阿里山買地，養雞賣雞蛋，卻在此時接到金鐘獎入圍女主角獎通知，人生再度逆轉。

如今她眼疾慢慢復原，體重也瘦下7公斤，高慧君感激說：「人生不管怎麼起起伏伏，只要往好的事情想，還是會有好事發生」。

阿里山 入圍 雞蛋

上一則

Angelababy事業歸零？央視重播「太極1」網友這樣解讀

下一則

郭彥均自稱曾是金鐘邊緣人 四度入圍才覺得正式入行

延伸閱讀

陳-查克柏格芝加哥生物中心開張 伊州長出席

陳-查克柏格芝加哥生物中心開張 伊州長出席
鍾欣凌揭「我的婆婆」內幕 高慧君什麼角色都演

鍾欣凌揭「我的婆婆」內幕 高慧君什麼角色都演
女兒的畢業典禮

女兒的畢業典禮
迅速除牙漬 牙齒美白筆讓你開心微笑

迅速除牙漬 牙齒美白筆讓你開心微笑

熱門新聞

高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
吳亦凡遭中國判處執行13年有期徒刑附加驅逐出境。（取材自微博）

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

2023-10-07 02:23

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫