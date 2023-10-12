高慧君曾胖到人生巔峰 險退出演藝圈

高慧君為了拍「我願意」，一度胖到人生高峰。（記者李政龍／攝影）

曾兩度獲得金鐘肯定的台灣女演員高慧君，今年憑著特殊題材的劇集「我願意」三度叩金，她在劇裡飾演面臨婚姻失敗、兒女叛逆，轉而求助邪教的輔導老師，是「女版邪教主」。暌違11年再次挑戰金鐘，卻沒想到拍完「我願意」後，因甲狀腺素低下造成左右眼嚴重斜視、大小眼，險成告別作。

高慧君透露，自己一點也不喜歡「我願意」秦凱莉的角色，一度想拒演，後來是透過為角色寫小傳，才能進入秦凱莉的人設。拍戲前她刻意和親友疏離，閉關兩個月，結果拍戲時受傷，因為痛到必須吃類固醇止痛，導致胖到人生巔峰達70公斤。

她說：「我那時候腳踝受傷，原本有一場我要跟姚淳耀拍跳探戈的戲，沒辦法拍，後來我拍戲又傷到手的大筋 ，痛到要吃類固醇，化妝師跟我說，姊，別人都是越拍越瘦，要我不要吃東西了，但是當時我根本沒吃也沒吃澱粉，真的很沮喪。」

有一場要抱著受傷兒子的戲，高慧君拍的時候聽到啪的一聲，結果衣服整個裂開，她只能強裝鎮定，把釦子解開繼續演，「大家都越拍越瘦，我卻越拍越腫，我說服自己要忘記鏡頭的存在。」但沒想到「我願意」殺青後，她停掉類固醇，想好好養傷，竟發生眼球歪斜，差點告別舞台，甚至已經準備退出演藝圈，去阿里山 買地，養雞賣雞蛋 ，卻在此時接到金鐘獎入圍 女主角獎通知，人生再度逆轉。

如今她眼疾慢慢復原，體重也瘦下7公斤，高慧君感激說：「人生不管怎麼起起伏伏，只要往好的事情想，還是會有好事發生」。