吳宗憲不讓牛肉麵店變時代眼淚 霸氣買樓留下台南人的回憶

吳宗憲。(取材自微博)

台灣藝人吳宗憲不讓牛肉麵店變時代眼淚，霸氣收購整棟樓重新開張的報導，成了熱門話題，根據台南式粉專表示，藝人吳宗憲不捨的是位在北門路上的老唐牛肉麵歇業，買下整棟樓要把牛肉麵開回來；底下留言刷一排「謝謝憲哥，從小到大的好味道」、「太好了，高中時的回憶」。

據報導藝人吳宗憲提到1家童年時常光顧的牛肉麵店，某天當他發現店鋪變成了房地產 仲介公司的招牌時，一時難以接受，「這間牛肉麵店是我童年回憶，當下無法接受這家店變成時代的眼淚、要被關掉」。於是吳宗憲親自打電話聯絡房仲，「當場把那棟樓買下來，我重新把牛肉麵店開起來，台北也再開了1家！我自己做到了把回憶買回來的目標」。

台南式粉專隨即貼文指出，吳宗憲不捨北門路上開業超過50年的老唐牛肉麵歇業，如今他把整棟樓買下來，要把牛肉麵店開回來，目前已開始裝修。貼文不到3小時就有上萬人按讚，300多人分享，700多則留言，多是「感謝憲哥」，「財力雄厚」，「果然玩很大」，期待把台南人的回憶開回來。