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吳宗憲不讓牛肉麵店變時代眼淚 霸氣買樓留下台南人的回憶

記者吳淑玲／台南即時報導
吳宗憲。(取材自微博)
吳宗憲。(取材自微博)

台灣藝人吳宗憲不讓牛肉麵店變時代眼淚，霸氣收購整棟樓重新開張的報導，成了熱門話題，根據台南式粉專表示，藝人吳宗憲不捨的是位在北門路上的老唐牛肉麵歇業，買下整棟樓要把牛肉麵開回來；底下留言刷一排「謝謝憲哥，從小到大的好味道」、「太好了，高中時的回憶」。

據報導藝人吳宗憲提到1家童年時常光顧的牛肉麵店，某天當他發現店鋪變成了房地產仲介公司的招牌時，一時難以接受，「這間牛肉麵店是我童年回憶，當下無法接受這家店變成時代的眼淚、要被關掉」。於是吳宗憲親自打電話聯絡房仲，「當場把那棟樓買下來，我重新把牛肉麵店開起來，台北也再開了1家！我自己做到了把回憶買回來的目標」。

台南式粉專隨即貼文指出，吳宗憲不捨北門路上開業超過50年的老唐牛肉麵歇業，如今他把整棟樓買下來，要把牛肉麵店開回來，目前已開始裝修。貼文不到3小時就有上萬人按讚，300多人分享，700多則留言，多是「感謝憲哥」，「財力雄厚」，「果然玩很大」，期待把台南人的回憶開回來。

據指出，台南北門路書店及唱片行雲集，附近還有補習街，學生幾乎都到北門街逛街買書買唱片，位在三角窗的老唐牛肉麵是很多人學生時代的回憶，有網友就說從小吃到大，小時候爸爸帶他去吃，長大後和同學去吃，是滿滿的回憶；連市議員黃肇輝都留言「曾是年輕時的記憶」；網友說「哇塞！太好了~我高中的回憶」。期待可以早日再吃到美味牛肉麵，希望口味一樣！

臉書台南式揭露藝人吳宗憲買下的是北門路老唐牛肉麵原大樓。（取材自台南式粉專）
臉書台南式揭露藝人吳宗憲買下的是北門路老唐牛肉麵原大樓。（取材自台南式粉專）

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