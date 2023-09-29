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Energy合體竟是因為1支影片 內幕Toro全說了

記者李姿瑩／台北即時報導
Toro(右)與鄭偉柏分享Energy合體內幕。(圖：MOMOTV 75台提供)
Toro(右)與鄭偉柏分享Energy合體內幕。(圖：MOMOTV 75台提供)

出身自台灣偶像男團Energy的Toro（郭葦昀），近期客串台劇「百味小廚神：中元大餐」，演出最潮「土地公」一角，並擔任戲劇原聲帶音樂統籌。Toro接受鄭偉柏主持的「TALK一杯」專訪，分享開拍前發生的趣事，也解答關於Energy重新合體的內幕。

Toro暌違多年客串電視劇，以一身超潮造型創造收視高點，Toro透露其實監製湯昇榮一開始不是找他，為了塑造出土地公是有趣的角色，找了一些「會讓觀眾很意外」的人選，例如蘇打綠的吳青峰及911的春風，但後來都不了了之。直到戲已經在前期準備了，監製就問Toro說：「你會想演土地公嗎？」

Toro當時一口回絕，但監製又陸續問了好幾次，完全不介意Toro不停拒絕。直到有次Toro去大學幫該名監製代課時，又被問要不要演出，Toro反問：「你問我幾次？」對方答：「有5、6次了吧。」Toro又問：「前一檔『我們與惡的距離』，你把賈靜雯挖出來演，你跟他聊幾次？」製作人：「大概有3次。」Toro心想原來我在湯昇榮監製的心中地位是高於賈靜雯的，考量後便答應演出。

Toro(中)日前接受鄭偉柏(左)、助理主持人秀秀子(右)專訪。(圖：MOMOT...
Toro(中)日前接受鄭偉柏(左)、助理主持人秀秀子(右)專訪。(圖：MOMOTV 75台提供)

在「火神的眼淚」中，片尾曲「繞」正是由Toro作詞。他分享有一句歌詞「那些消息卻又帶著惡意的在燒耳朵」，其實寫的時候不是因為「火神的眼淚」，而是看到火車事故的新聞，並被父親告知從小吃到大的餐廳老闆、老闆娘都在上面，Toro感到非常震驚與痛苦，他內化掉這些情緒，加上製作人告訴他這是一首悲傷的歌，再結合「火神的眼淚」講燒火的主題，動人歌詞應運而生。

粉絲更關心之前Energy合體內幕，Toro解答一切緣起於在網紅「這群人」臉書上傳的一支影片，當年是Energy成軍20周年，Toro以自白的方式呈現這些年的心路歷程，而在媒體的轉載下，另一個成員牛奶看到了，透過坤達找到Toro，之後Toro就被加入Energy的聊天群組，大夥重新恢復聯絡。

再一次五月天演唱會後台，五月天主動邀約合作，於是Energy全體如火如荼地開始準備，Toro坦言直到上台的前一刻都在擔心：「我們已經應該被時代忘記了吧？」阿弟也超擔心，在見到台下觀眾熱情尖叫後才終於放心。

台劇 臉書 牛奶

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