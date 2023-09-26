許光漢首演韓劇 攜手李光洙、李善均飆戲

許光漢進軍南韓拍戲。（圖：一起娛樂提供）

被南韓 媒體受封為「獲得全世界高度矚目的演員」的許光漢 ，宣告新作品即將開拍，演藝生涯再創新高峰，這次將受邀前往南韓拍攝新劇「No Way Out」，同時也是他作為南韓出道的首部作品，消息一出引來媒體高度關注、更讓許太太們掀起熱烈討論。

新戲「No Way Out」為「分秒幣爭」、「人生真美麗」導演崔國熙首次執導的系列劇作品，將由李善均、劉宰明、金武烈、李光洙等知名演員領銜主演，是一部講述懸賞200億韓元（約1482.7萬美元）「委託公開殺害」出獄重刑犯，在「試圖殺人者」與「試圖生存者」之間展開對決的懸疑驚悚劇，如今劇組再宣佈震撼彈卡司：男神許光漢正式加入演出陣容，據了解，許光漢將飾演一位受到委託到南韓的殺手「Mr.Smile」。

以電視劇「想見你」在全世界累積高達10億觀看次數的賣座作品、並在南韓等亞洲地區備受喜愛，許光漢展現純真清新的面貌與出色的演技獲得觀眾們的肯定；今年第59屆百想藝術大賞上，許光漢為唯一受邀頒獎嘉賓的外國演員，展現他對於南韓作品與演員的特別情感，南韓粉絲組成「想見你狂粉」龐大粉絲團，光是在今年就舉辦了四次訪韓活動足以證明超高人氣。

許光漢以浪漫愛情劇、電視劇、喜劇、電影等獲得廣大好評，接下來他將在「No Way Out」飾演前所未見、新鮮且強烈的角色，新戲將於10月開拍，許光漢表示：「非常興奮，希望自己更加努力，不要丟臉、做好自己本分，盡全力去對待這個作品，平常心、好好融入。」預計將在當地拍攝一個月，播放日期與平台將於後續發布。