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「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

蕭敬騰愛妻 生孩子是選擇而非任務

記者梅衍儂／綜合報導
蕭敬騰和Summer大方放閃，暢聊戀愛觀。（圖：V MAGAZINE提供）
蕭敬騰和Summer大方放閃，暢聊戀愛觀。（圖：V MAGAZINE提供）

金曲歌王蕭敬騰在經紀人Summer 6月27日她生日這天求婚，2人情牽16年，戀情曝光後也愛得大方，近來接受多家媒體訪問放閃。七夕情人節，老蕭在社群上PO出多張兩人受訪合照，對Summer表達愛意，而Summer也在IG寫下長文，回應老蕭的愛。

蕭敬騰過去被稱作是「省話一哥」，在螢幕前害羞到不行，後口條漸漸變好，還擔任金曲獎主持人獲得好評，他昨在社群上寫著：「認識她之後，我變成大家認識的我，七夕情人節快樂。」Summer則寫下：「一開始因為職業本能，認為不該影響他的事業，也認為他應該多看看世界，所以不支持他公開分享我們的愛情，大概到了他30歲左右，認真的跟我討論未來，我才明白他的堅定。」

雙方相差14歲，這段女大男小的感情，生子成了外界關注的話題，Summer正面回應結婚和生子過去從來都不在努力清單中，「因為我知道，真愛不是靠我努力就會來的，不想生和不能生是不一樣的」，她強調：「對我們而言，生孩子是因為愛，不生孩子也是因為愛，但這是一個選擇，不是一個任務。」

他們接受「V MAGAZINE」專訪時也提到彼此沒有秘密，雙方手機都沒有設密碼；這幾年老蕭反覆提出登記結婚和公開戀情的事，但Summer都在打太極，不過蕭敬騰心裡早定下了一個期限，「我不會讓她等很久。所謂完整的愛情，就是所有人都知道這件事」。

蕭敬騰

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