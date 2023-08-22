我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

蕭敬騰七夕放閃 大16歲未婚妻回應生子：是因為愛

記者梅衍儂／即時報導
Summer和蕭敬騰接受媒體訪問放閃。(圖:V MAGAZINE提供)
Summer和蕭敬騰接受媒體訪問放閃。(圖:V MAGAZINE提供)

金曲歌王蕭敬騰在經紀人Summer6月27日她生日這天求婚，2人情牽16年，戀情曝光後2人也愛得大方，日前接受多家媒體訪問放閃。今天適逢七夕情人節，老蕭在社群上po出多張2人受訪的合照，對Summer表達愛意，而Summer也在IG寫下長文，回應老蕭的愛。

蕭敬騰在社群上寫著：「認識她之後，我變成大家認識的我，七夕情人節快樂。」Summer則寫下：「一開始因為職業本能，認為不該影響他的事業，也認為他應該多看看世界，所以不支持他公開分享我們的愛情，大概到了他30歲左右，認真的跟我討論未來，我才明白他的堅定。」

雙方相差16歲，這段女大男小的感情，也帶給她一些新的認知：「其實這份感情，除了我的年紀違反了大眾的認知，我們之間三餐四季不能再平凡了，因此，醜化或神話都是多餘。」

她說結婚和生子過去從來都不在努力清單中，「因為我知道，真愛不是靠我努力就會來的，不想生和不能生是不一樣的」，她強調：「對我們而言，生孩子是因為愛，不生孩子也是因為愛，但這是一個選擇，不是一個任務。」

她也透露其實和蕭敬騰還沒有結婚，「我還沒嫁，不介意的話，我還是習慣大家喊我Summer。」

Summer和蕭敬騰大方愛。(圖:V MAGAZINE提供)
Summer和蕭敬騰大方愛。(圖:V MAGAZINE提供)

蕭敬騰

上一則

蕾哈娜在洛杉磯生第2胎 小兒子名字開頭跟她一樣

下一則

AKIRA專娶台灣女明星？吳怡霈婚訊讓林志玲中槍「被綠了」

延伸閱讀

七夕音樂文化節 多族裔同樂

七夕音樂文化節 多族裔同樂
「鬼家人」劉冠廷七夕宣布結婚 15年女友孫可芳甜喊：被抓到了

「鬼家人」劉冠廷七夕宣布結婚 15年女友孫可芳甜喊：被抓到了
向佐、郭碧婷七夕曬恩愛 兒子罕見亮相「像混血兒」

向佐、郭碧婷七夕曬恩愛 兒子罕見亮相「像混血兒」
蕭敬騰、Summer被曝甜蜜近照 「女兒」樂喊：好愛你

蕭敬騰、Summer被曝甜蜜近照 「女兒」樂喊：好愛你

熱門新聞

「虎膽妙算」影集是賣座大片系列的原型。（摘自imdb）

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

2023-08-18 11:32
楊坤早前就曾吐槽過「好聲音」沒戲了。(取材自微博)

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

2023-08-20 21:58
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
瓊瑤（左）在古巨基的攙扶下入場準備欣賞演唱會。圖／讀者提供

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

2023-08-19 11:42
金星砲轟「中國好聲音」節目組「惡有惡報」，是大陸演藝圈首位替李玟發聲的大咖藝人。(取材自微博)

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

2023-08-19 21:41
李玟控訴節目方不公平。(截自噓！星聞)

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

2023-08-20 10:46

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬