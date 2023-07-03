我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

蕭亞軒神隱1年 驚爆「挺過12小時手術」洩近況：我沒有不努力

噓！星聞／即時報導
蕭亞軒3日早上突然在IG開直播，透露這一年來遲遲未回歸的原因。（取材自蕭亞軒臉書）
蕭亞軒3日早上突然在IG開直播，透露這一年來遲遲未回歸的原因。（取材自蕭亞軒臉書）

去年蕭亞軒現身金曲獎頒獎，還大聲宣布「ELVA is back」，事隔一年卻遲遲未現身讓許多歌迷相當擔憂。對此，她3日凌晨則在Instagram開直播透露原因，急切告訴歌迷們自己沒有不努力，「重點我單身喔，可以來追，please!可是我有點嫁給音樂了!」

蕭亞軒3日開直播，談起事隔一年遲遲未回歸的原因，表示過去練舞太狠導致腿受傷才遲遲無法回歸，還自爆今年2月才剛做髖關節手術，直言腳傷開刀的過程相當艱辛，「開刀12個小時，我不能講，講了會想哭，留到演唱會在哭好了。」目前她已努力在恢復，預計年底才能繼續跳舞。此外，她也解釋不透露受傷的消息，是因為公司怕會模糊焦點，因此才要她別透露。

直播中，蕭亞軒也相當急切告訴歌迷們這段期間依舊認真做音樂，強調自己沒有不努力，還連放三首歌與歌迷們分享，「我跟你們保證啦，一定有演唱會，不要再這樣逼，沒辦法說出時間點」；話鋒一轉，她也罕見透露進演藝圈的心得，坦言「可能不要做了吧，做演藝圈好累喔，一天到晚被人家比較，煩死了，你們可以問我私藏的東西啊，我要介紹這個唇膏」。

蕭亞軒也預告，8月可能會到中國與歌迷見面。

關節

上一則

不想輸泰勒絲？ 64歲瑪丹娜拚過頭險暴斃

延伸閱讀

鹿晗演唱會後不見垃圾 網讚：品格影響粉絲

鹿晗演唱會後不見垃圾 網讚：品格影響粉絲
鹿晗演唱會後「不見垃圾」 網友讚偶像品格影響粉絲

鹿晗演唱會後「不見垃圾」 網友讚偶像品格影響粉絲
太囂張 五月天武漢開唱 黃牛竟噴辣椒水拆圍欄硬闖

太囂張 五月天武漢開唱 黃牛竟噴辣椒水拆圍欄硬闖
楊千嬅廈門開唱 歌迷花580元進場卻像進廢墟

楊千嬅廈門開唱 歌迷花580元進場卻像進廢墟

熱門新聞

75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
Summer收下老蕭特別找的稀有鑽石，純淨無暇超過全美。圖／喜鵲、臉書

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

2023-06-28 09:51
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下