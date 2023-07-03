蕭亞軒神隱1年 驚爆「挺過12小時手術」洩近況：我沒有不努力

蕭亞軒3日早上突然在IG開直播，透露這一年來遲遲未回歸的原因。（取材自蕭亞軒臉書）

去年蕭亞軒現身金曲獎頒獎，還大聲宣布「ELVA is back」，事隔一年卻遲遲未現身讓許多歌迷相當擔憂。對此，她3日凌晨則在Instagram開直播透露原因，急切告訴歌迷們自己沒有不努力，「重點我單身喔，可以來追，please!可是我有點嫁給音樂了!」

蕭亞軒3日開直播，談起事隔一年遲遲未回歸的原因，表示過去練舞太狠導致腿受傷才遲遲無法回歸，還自爆今年2月才剛做髖關節 手術，直言腳傷開刀的過程相當艱辛，「開刀12個小時，我不能講，講了會想哭，留到演唱會在哭好了。」目前她已努力在恢復，預計年底才能繼續跳舞。此外，她也解釋不透露受傷的消息，是因為公司怕會模糊焦點，因此才要她別透露。

直播中，蕭亞軒也相當急切告訴歌迷們這段期間依舊認真做音樂，強調自己沒有不努力，還連放三首歌與歌迷們分享，「我跟你們保證啦，一定有演唱會，不要再這樣逼，沒辦法說出時間點」；話鋒一轉，她也罕見透露進演藝圈的心得，坦言「可能不要做了吧，做演藝圈好累喔，一天到晚被人家比較，煩死了，你們可以問我私藏的東西啊，我要介紹這個唇膏」。

蕭亞軒也預告，8月可能會到中國與歌迷見面。