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李靚蕾稱官司勝訴想大哭 王力宏駁：自我感覺

記者林士傑／綜合報導
李靚蕾推出Podcast節目「沉靚時間」。（圖：沉靚時間提供）
李靚蕾推出Podcast節目「沉靚時間」。（圖：沉靚時間提供）

王力宏本周末將在泰國舉辦演唱會，前妻李靚蕾日前卻透過社群預告「明天線上見」，原來是她開設Podcast頻道，首集分享自己如何面對低潮，也吐露當時與王力宏打官司的心情。

李靚蕾宣布開了個人Podcast頻道「沉靚時間」，第一集就向粉絲分享，她近日收到資料，被告知在美國的官司勝訴，當下情緒十分激動，甚至想大哭一場，好消息讓粉絲們十分開心。

李靚蕾分享當初美國官司勝訴的心情，王力宏律師火速發出聲明，澄清沒有勝訴確定一事。...
李靚蕾分享當初美國官司勝訴的心情，王力宏律師火速發出聲明，澄清沒有勝訴確定一事。（取材自Instagram）

不過，王力宏得知消息後，也透過律師火速發出聲明反擊，澄清沒有勝訴確定一事，並指針對自我感覺勝訴的情況無從評論：「法律講的是事實，不是感覺。」對於李靚蕾在Podcast說美國官司勝訴，王力宏的律師表示先前已說明過是因為管轄權的原因去年已移回台灣審理，沒有所謂「勝訴確定」事宜，「對於李小姐自我感覺勝訴，我方無從評論。希望李小姐可以遵守台灣法院裁定並如實履行，讓強制執行程序順利。」

李靚蕾透過社群預告新動作，她提到先前美國、台灣的官司同步進行訴訟，自己又要工作、照顧家人以及學習課程，還要抽空準備各種資料，因有時差問題，約莫凌晨3、4點透過網路跟美國開庭，隨後要忙著做早餐，根本分身乏術，直言「那段時間滿難熬的」。某個周末一早，她收到一封信寫著美國官司勝訴，當下情緒非常激動，「很需要大哭一場、尖叫，我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭，就是需要一個空間釋放我的情緒。」

李靚蕾 王力宏 社群

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