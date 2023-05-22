鳳小岳甩混血兒標籤 挑戰台語歌

鳳小岳勇闖歌壇推出台語單曲「風車」。（圖：環球音樂提供）

35歲的台灣藝人鳳小岳闖樂壇當新人，近日接受「噓！星聞」任務挑戰台語諺語、關鍵字歌唱搶答等遊戲，講起台語雖有獨特腔調，但也台味十足。接著將橫跨歌手、演員兩種身分，他搞笑表示：「當歌手不會緊張、很興奮，可能接下來我要成為『時間管理大師』了。」

身為台、英混血兒的他推出台語單曲「風車」，反差形象讓人感受相當新鮮，他說自小時候就接觸到台語，且自己長期遭到誤解，雖是住在陽明山的混血兒，實際上是陽明山的鄉下，家裡沒有冷氣、電視，連廁所都是傳統茅坑，生活並非養尊處優，而是家貧如洗。對於外界貼上標籤，他直言歌手、演員都是創作者，不應該受框架所限，任何東西都可以找到靈感。

他曾奪下YAMAHA熱門音樂大賽最佳吉他手獎，彈吉他的帥樣連五月天瑪莎都招架不住，此回包辦首張專輯的作曲工作，代表每首歌全部都要彈吉他？他笑說：「如果可以的話，我希望全部都彈，我很愛彈吉他。」令人期待。

新歌「風車」由伍佰填詞，他說從沒想過以台語作為處男作，但生活的確跟台語有很大的情感連結，「我講台語有個『氣口（腔調）』，唱歌就比較沒有這麼明顯，我的台語老師是伍佰！」預計下個月推出首張個人專輯。

至於兒子「小木耳」跨刀演出MV讓人驚喜，比較喜歡他當歌手還是演員？鳳小岳說：「他沒看過我演的戲，不太適合小朋友看，但我們會一起聽音樂、打鼓，他滿喜歡的。」