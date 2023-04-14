我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

劉瑞琪送癌父善終 自己也想植葬

記者陳慧貞／綜合報導
劉瑞琪(右起)、夏靖庭、呂紹齊、林辰唏演出電視電影「最後一封情書」。(圖：客家電視提供)
劉瑞琪(右起)、夏靖庭、呂紹齊、林辰唏演出電視電影「最後一封情書」。(圖：客家電視提供)

演員劉瑞琪、夏靖庭、呂紹齊、林辰唏主演出席台灣客家電視電影「最後一封情書」，該劇探討「善終」議題，劉瑞琪提及去年91歲父親離世，她坦言當時爸爸因肺癌纏身，已是瘦弱殘燭，但因著「善終」，她與家人決定不讓父親受治療折磨之苦「不去醫院不插管」，每天在家享受天倫之樂，直到父親臨終，她輕撫著兒時牽著自己的大手：「你的手很漂亮」送爸爸善終。

劉瑞琪過去接觸不少關於生死主題的戲，她向來不避諱討論，也提早安排關於自己的最後一程，她說，早已和家人溝通好，決定身後不辦告別式，也因不喜歡繁文縟節，選擇簡單的「植葬」即可，她稱，父親在人生最後的時光裡，每天吃好睡好，她在拍戲時接到父親病情惡化，但因已有心理準備，父親走時，她悲傷難過卻覺得安心，「我們做子女的，沒有讓他受一點點醫療之苦，沒有遺憾」。

舞台劇「最後一封情書」改編成電視電影版，劉瑞琪的小男友由謝祖武改為38歲劇場演員呂紹齊，與原「女婿」成了情侶，她笑言當了多次偶像鮮肉的媽，這次是年齡差距最大的戀愛對象，大讚呂紹齊很認真，客語台詞說得讓身為客家人的她也汗顏。

電影 舞台劇 劇場

上一則

瓦昆菲尼克斯再攀新巔「瘋」 大街裸奔衝破門

下一則

甄子丹11歲練武 拳槍雙節棍都來

延伸閱讀

奧斯汀龍吟合唱團 5月13日演唱會

奧斯汀龍吟合唱團 5月13日演唱會
超級瑪利歐電影版 全球首周票房3.7億 雙破紀錄

超級瑪利歐電影版 全球首周票房3.7億 雙破紀錄
哈利波特將拍影集 粉絲不滿批搶錢

哈利波特將拍影集 粉絲不滿批搶錢
「哈利波特」影集即將成真？粉絲酸喊：不要！

「哈利波特」影集即將成真？粉絲酸喊：不要！

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見