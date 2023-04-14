劉瑞琪送癌父善終 自己也想植葬

劉瑞琪(右起)、夏靖庭、呂紹齊、林辰唏演出電視電影「最後一封情書」。(圖：客家電視提供)

演員劉瑞琪、夏靖庭、呂紹齊、林辰唏主演出席台灣客家電視電影 「最後一封情書」，該劇探討「善終」議題，劉瑞琪提及去年91歲父親離世，她坦言當時爸爸因肺癌纏身，已是瘦弱殘燭，但因著「善終」，她與家人決定不讓父親受治療折磨之苦「不去醫院不插管」，每天在家享受天倫之樂，直到父親臨終，她輕撫著兒時牽著自己的大手：「你的手很漂亮」送爸爸善終。

劉瑞琪過去接觸不少關於生死主題的戲，她向來不避諱討論，也提早安排關於自己的最後一程，她說，早已和家人溝通好，決定身後不辦告別式，也因不喜歡繁文縟節，選擇簡單的「植葬」即可，她稱，父親在人生最後的時光裡，每天吃好睡好，她在拍戲時接到父親病情惡化，但因已有心理準備，父親走時，她悲傷難過卻覺得安心，「我們做子女的，沒有讓他受一點點醫療之苦，沒有遺憾」。

舞台劇 「最後一封情書」改編成電視電影版，劉瑞琪的小男友由謝祖武改為38歲劇場 演員呂紹齊，與原「女婿」成了情侶，她笑言當了多次偶像鮮肉的媽，這次是年齡差距最大的戀愛對象，大讚呂紹齊很認真，客語台詞說得讓身為客家人的她也汗顏。