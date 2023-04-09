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王童回顧展 陸小芬憶「看海的日子」難產戲險中風

記者陳建嘉／綜合報導​
楊貴媚(左起)、胡冠珍、王童、陸小芬以及蘇明明出席王童導演回顧展。（記者李政龍／攝影）
楊貴媚(左起)、胡冠珍、王童、陸小芬以及蘇明明出席王童導演回顧展。（記者李政龍／攝影）

王童導演回顧展8日開幕，他不僅親自出席，現場集結陸小芬、蘇明明、張世、魏德聖以及陳玉勳等人也共襄盛舉，提前一周為王童慶祝81歲生日，王童更開懷暢談昔日與陸小芬、張世合作的趣事。

張世提到當初拍「香蕉天堂」時，有場緊緊抱住文英的戲，因為真情流露，太投入其中，文英阿姨的內褲一度滑落，來不及拉起來，雖然現場有些尷尬，不過王童認為這段畫面很珍貴，「太真實了，我趕快捕捉這顆鏡頭」。

王童當年拍「看海的日子」，幫助陸小芬當上金馬獎影后，不過陸小芬坦言有場難產戲非常辛苦，要不停喊叫、掙扎，「我拍到整個頭暈，叫完差點高血壓，臉紅脖子粗，現在演的話可能會中風」。

2015年拍完「風中家族」之後，王童就再也沒有推出新作，他坦言目前沒有執導計畫，如果「看海的日子」要拍續篇，他也會請其他導演接任，不過最近魏德聖要拍攝「臺灣三部曲」動畫電影，有請他擔任顧問。

王童當年拍「無言的山丘」，與澎恰恰、楊貴媚合作，他嘆息澎恰恰為了一圓電影夢，竟然欠債上億，「我沒看準他會欠這麼多錢」，澎恰恰後來還跟他開玩笑說「都是你害的」，原因是看到王童拍出不少經典作品，自己也想跟上。王童認為澎恰恰只是因為太貪心沒有好好控管成本，「他應該要再上我的導演課教育一下」。

導演 電影 高血壓

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