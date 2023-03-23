我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮「未經核實黑名單」 再增14家中國實體

10億美元級富豪 中國969位全球居冠

妻遭抹黑 李立群重登微博澄清：我熱愛祖國

噓！星聞／即時報導
李立群和太太林麗欽結婚多年。（取材自微博）
李立群和太太林麗欽結婚多年。（取材自微博）

演員李立群過去定居上海，去年7月回到台灣「退休」，近來也常開抖音直播與粉絲閒聊，也常分享與小9歲的太太甜蜜互動。23日他突然罕見再微博替妻子發聲，駁斥網上有關司馬南的烏龍傳聞。

李立群去年回台後，便常在抖音分享日常生活，其中也曾曝光與妻子一同用餐的景象，近來有網友發現李立群吃飯似乎都沒看到妻子在一旁。對此，他則解釋因妻子有糖尿病，有時吃的食物不同才分開吃，「自己活明白了，如果較真（計較），那就是煩惱和痛苦」。

過去李立群回台受訪，曾稱「死守台灣」引來許多中國大陸網友砲轟，當時新聞工作者司馬南也對此抨擊。近來網路上則流傳一則李立群妻子嗆聲司馬南的內容，其中更提到：「再攻擊我老公，曝光你國外黑歷史。」台北時間23日晚間李立群急忙在微博上替妻子發聲：「唉！當然是謠言，我老婆從來不看微博或抖音或任何社交媒體。一輩子沒有發過一條信息。謠言止於智者吧！」

李立群回台後鮮少用微博，23日突然再度登入微博澄清烏龍傳聞。（取材自微博）
李立群回台後鮮少用微博，23日突然再度登入微博澄清烏龍傳聞。（取材自微博）

此外，李立群也在微博上提及：「我太久不用微博了，一下子還不知道怎麼發了，就發點是一點吧！我熱愛祖國，尤其熱愛小崔老師那樣的靈魂。一篇話沒說全的訪問，再加上曲解。我不知道要怎麼去解釋，講白了就是：希望海峽兩岸早日統一，別打仗。劃不來。我不再解釋了哈。謝謝大家」，最後還在留言區回應網友：「我說的死守台灣，不是我要上戰場，我棍子都拿不動，我說的是我不會在關鍵時候抱著錢跑外國去，我死守故里埋在故鄉土裡。唉！這次說的比較全了」。

李立群回台後鮮少用微博，23日突然再度登入微博澄清烏龍傳聞。（取材自微博）
李立群回台後鮮少用微博，23日突然再度登入微博澄清烏龍傳聞。（取材自微博）

微博 抖音 糖尿病

上一則

蘋果傳每年砸10億元攻院線片 李奧納多「花月殺手」受矚

延伸閱讀

入職2個月就升TikTok執行長 周受資成美中角力焦點人物

入職2個月就升TikTok執行長 周受資成美中角力焦點人物
「泰」貴又不安全？ 中國網紅傳遊男模餐廳失聯？泰總理下令澄清

「泰」貴又不安全？ 中國網紅傳遊男模餐廳失聯？泰總理下令澄清
抖音國會聽證 周受資：TikTok獨立於中國 不應被禁

抖音國會聽證 周受資：TikTok獨立於中國 不應被禁
明星好嬌貴？中國露營實境秀遭爆假拍「不睡帳篷住飯店」

明星好嬌貴？中國露營實境秀遭爆假拍「不睡帳篷住飯店」

熱門新聞

妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
迪麗熱巴身穿簍空禮服胸前險曝光。(取材自微博)

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

2023-03-18 02:05
楊紫瓊(右)與男友陶德在奧斯卡頒獎典禮留影。(美聯社)

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

2023-03-16 17:23
白冰冰加入「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」陣容。記者李政龍／攝影

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

2023-03-15 16:31
李龍基(左)與Chris感情不受年齡限制。圖／截圖自IG

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

2023-03-16 11:08
曾馨瑩(後排左起)加碼曬出4年前與BLACKPINK的珍貴合照。(取材自Instagram)

曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣

2023-03-19 02:43

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款