妻遭抹黑 李立群重登微博澄清：我熱愛祖國

李立群和太太林麗欽結婚多年。（取材自微博）

演員李立群過去定居上海，去年7月回到台灣「退休」，近來也常開抖音 直播與粉絲閒聊，也常分享與小9歲的太太甜蜜互動。23日他突然罕見再微博 替妻子發聲，駁斥網上有關司馬南的烏龍傳聞。

李立群去年回台後，便常在抖音分享日常生活，其中也曾曝光與妻子一同用餐的景象，近來有網友發現李立群吃飯似乎都沒看到妻子在一旁。對此，他則解釋因妻子有糖尿病 ，有時吃的食物不同才分開吃，「自己活明白了，如果較真（計較），那就是煩惱和痛苦」。

過去李立群回台受訪，曾稱「死守台灣」引來許多中國大陸網友砲轟，當時新聞工作者司馬南也對此抨擊。近來網路上則流傳一則李立群妻子嗆聲司馬南的內容，其中更提到：「再攻擊我老公，曝光你國外黑歷史。」台北時間23日晚間李立群急忙在微博上替妻子發聲：「唉！當然是謠言，我老婆從來不看微博或抖音或任何社交媒體。一輩子沒有發過一條信息。謠言止於智者吧！」

李立群回台後鮮少用微博，23日突然再度登入微博澄清烏龍傳聞。（取材自微博）

此外，李立群也在微博上提及：「我太久不用微博了，一下子還不知道怎麼發了，就發點是一點吧！我熱愛祖國，尤其熱愛小崔老師那樣的靈魂。一篇話沒說全的訪問，再加上曲解。我不知道要怎麼去解釋，講白了就是：希望海峽兩岸早日統一，別打仗。劃不來。我不再解釋了哈。謝謝大家」，最後還在留言區回應網友：「我說的死守台灣，不是我要上戰場，我棍子都拿不動，我說的是我不會在關鍵時候抱著錢跑外國去，我死守故里埋在故鄉土裡。唉！這次說的比較全了」。