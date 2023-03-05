我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

錄實境節目太放鬆 林心如羞曝「晚上的聊天」不能播

記者林怡秀／即時報導
林心如（左）和劉品言邊露營邊談天。（圖：TVBS提供）
林心如（左）和劉品言邊露營邊談天。（圖：TVBS提供）

TVBS在4月即將播出實境節目「光露營就很忙了」，總製作人林心如領著「光」酒店的姐妹們楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉體驗野外生活，以最療癒的形式遠離都市繁囂，騎著腳踏車、放鬆地躺在吊床上，以及坐在露營椅睡著。林心如表示：「希望來露營的好朋友們都可以很輕鬆、充實。」

林心如第一次製作實境節目。（圖：TVBS提供）
林心如第一次製作實境節目。（圖：TVBS提供）

節目集結重磅卡司，且無任何腳本提供給藝人，有別於過去演出戲劇狀態，問及戲劇與實境最大的差別，林心如透露：「是真實，戲劇需要詮釋角色，實境如果太多包袱樣貌呈現，觀眾都很聰明也會知道，所以好友來大家都很放鬆、做自己，可能下午5點過後的聊天話題就不能播了。」

謝欣穎在節目中自在騎車。（圖：TVBS提供）
謝欣穎在節目中自在騎車。（圖：TVBS提供）

「光露營就很忙了」卡司群放鬆到最極致，坦言參與的最大福利是坐著發呆，就像朋友們約出去玩，林心如笑說自己其實最想當廢物，劉品言回應「你可以」。劉品言也表示：「在這邊很放鬆，我瀏海夾到連開機都忘了拿下來，紅白拖也乾脆直接穿著錄製。」小姐們還為了晚餐洗碗，在戶外騎著腳踏車時臨時下任務：「最後一個回去的人要洗碗」，小姐們一邊吶喊騎不動了，一邊卯足全力踩動，就擔心自己是最後一個要洗大家的碗。

林心如 福利

上一則

日本「天才童星」成超狂學霸 蘆田愛菜直升名門大學

下一則

周杰倫雪梨開唱超時恐有高額罰金 霸氣嗆：哥無所謂

延伸閱讀

戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛

戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛
當年的「J女郎」受不了戲劇環境 轉身變短影音搞笑女王

當年的「J女郎」受不了戲劇環境 轉身變短影音搞笑女王
林心如追流量不擇手段 主播大波浪造型像極了張雅琴

林心如追流量不擇手段 主播大波浪造型像極了張雅琴
觀影說劇／劉品言變身農婦 大談網戀追愛到巴黎

觀影說劇／劉品言變身農婦 大談網戀追愛到巴黎

熱門新聞

趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47
(噓！新聞)

蔡天鳳碎屍案找到頭顱 閨蜜方媛痛心 郭富城說了4個字

2023-02-27 01:33
被瘋傳祕婚、懷孕，迪麗熱巴近日現身機場，再度引發熱議。(取材自微博)

瘋傳祕婚、懷孕 迪麗熱巴現身機場曝身材

2023-02-26 02:20
周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

2023-02-25 14:13
林鳳英嫁比利時富商，外表依舊保持亮麗。（記者王聰賢／攝影）

台全裸豔星嫁富商7年 夫分好遺產她卻為1女氣喊離婚

2023-02-28 19:49
香港名媛蔡天鳳遭殺害、分屍，驚動華人區。(取材自Instagram)

名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片

2023-02-26 19:48

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市