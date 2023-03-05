錄實境節目太放鬆 林心如羞曝「晚上的聊天」不能播

林心如（左）和劉品言邊露營邊談天。（圖：TVBS提供）

TVBS在4月即將播出實境節目「光露營就很忙了」，總製作人林心如 領著「光」酒店的姐妹們楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖、江宜蓉體驗野外生活，以最療癒的形式遠離都市繁囂，騎著腳踏車、放鬆地躺在吊床上，以及坐在露營椅睡著。林心如表示：「希望來露營的好朋友們都可以很輕鬆、充實。」

林心如第一次製作實境節目。（圖：TVBS提供）

節目集結重磅卡司，且無任何腳本提供給藝人，有別於過去演出戲劇狀態，問及戲劇與實境最大的差別，林心如透露：「是真實，戲劇需要詮釋角色，實境如果太多包袱樣貌呈現，觀眾都很聰明也會知道，所以好友來大家都很放鬆、做自己，可能下午5點過後的聊天話題就不能播了。」

謝欣穎在節目中自在騎車。（圖：TVBS提供）

「光露營就很忙了」卡司群放鬆到最極致，坦言參與的最大福利 是坐著發呆，就像朋友們約出去玩，林心如笑說自己其實最想當廢物，劉品言回應「你可以」。劉品言也表示：「在這邊很放鬆，我瀏海夾到連開機都忘了拿下來，紅白拖也乾脆直接穿著錄製。」小姐們還為了晚餐洗碗，在戶外騎著腳踏車時臨時下任務：「最後一個回去的人要洗碗」，小姐們一邊吶喊騎不動了，一邊卯足全力踩動，就擔心自己是最後一個要洗大家的碗。