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「老刑警」潘粵明帶徒弟王鶴棣辦案 「黑夜告白」追兇一追18年

娛樂新聞組／即時報導
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潘粵明(右)、王鶴棣在「黑夜告白」中是一對師徒。(取材自微博)
潘粵明(右)、王鶴棣在「黑夜告白」中是一對師徒。(取材自微博)

由潘粵明、王鶴棣主演的懸案追兇劇「黑夜告白」日前官宣定檔，目前優酷站內預約量已破300萬，創下平台待播劇期待值紀錄；百度指數達1.65萬，登頂懸疑劇期待榜第一名，也是近期刑偵劇最高值。

揚子晚報報導，「黑夜告白」從一起離奇失蹤事件拉開序幕。1997年，一對父女在元龍里小區神秘消失，將資深警察何遠航（潘粵明飾）與新晉警員冉方旭（王鶴棣飾）卷入其中，兩人從針鋒相對到漸生默契，誤以為查明失蹤真相，卻在後來的18年間陸續發現新的線索、遇到相關案件再次發生。隨著調查的深入，曾經查明的結論被完全推翻，三代刑警在漫長追索中拚盡全力，以堅韌和信念驅散層層陰影，一步步逼近真相的核心。

定檔當天首發的預告，在一首讓人毛骨悚然的童謠中展開，離奇失蹤的父女讓元龍里十八樓的怪談更顯神秘。何遠航與冉方旭這對新晉搭檔的師徒，在磕磕絆絆中對案件展開調查，並發現案情的走向越來越撲朔迷離，不斷有各懷心思的人與案件產生錯綜複雜的連繫，師徒二人將如何攜手合作，一步步挖掘出潛藏的真相，成為預告向觀眾拋出的最大懸念。

演員陣容中，何遠航的扮演者潘粵明曾出演多部有口皆碑的懸疑劇，身為老刑警的他，演技扎實絲絲入扣；冉方旭的扮演者王鶴棣則出演過多個不同題材的大熱角色，可塑性強、個人特色鮮明，二人此次搭檔出演師徒，將碰撞出強烈的新鮮感。

而首度挑戰刑偵題材劇的王鶴棣，寸頭造型顛覆以往，讓不少觀眾第一眼差點沒認出，他的原聲台詞也引發熱議。

同時，該劇集結了任敏、姜珮瑤、趙虎、江奇霖等實力演員，將以精準細膩的演技勾勒出立體飽滿的角色。

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