「難哄」姐妹作未播先轟動… 盧昱曉「直球追愛」林一 預約量破50萬

林一、盧昱曉主演的「折月亮」是「難哄」和「偷偷藏不住」姐妹作。(取材自微博)

由林一及盧昱曉主演、「難哄」和「偷偷藏不住」姐妹作「折月亮」近日首發預告，熱度一路飆升，不但在平台預約量破50萬，更在百度 指數現偶榜排名首位，劇未開播，便憑藉「社恐少女追愛理工男神」的青春、療癒人設累積極高聲量。

「折月亮」改編自竹已小說，為「南蕪三部曲」結束。盧昱曉飾演的雲厘是左耳失聰的社恐研一學生，暗戀天才博士傅識則（林一飾）多年，終於勇敢追愛，從單向奔赴到分手復合，實現雙向治癒。角色設定突出「唯唯諾諾幹大膽事」的反差感，如雨中告白名場面中，她直言「喜歡一個人就該大大方方去愛」，被觀眾調侃為「入室搶劫式追愛」。

盧昱曉以微表情與眼神戲演繹女主從羞澀到堅定的蛻變，被讚「現偶天選女主角」；林一則憑藉清冷氣質貼合傅識則「白月光學霸」人設。戲外，盧昱曉透露林一在拍攝期間是她的「抽象啟蒙老師」，透露他鼓勵自己玩梗創作，帶動高話題。預告中摟腰吻、櫻花樹下牽手等畫面甜虐交織，188公分與168公分身高差更是強化CP張力。

預告流出後，火速登上微博 熱搜，「盧昱曉直球追愛」等話題閱讀量破億，官微及愛奇藝電視劇官方帳號預約量突破50萬，登上「期待榜」，在現偶題材中斷層領先。

該劇預計在今年暑期播出，製作方計畫復刻「偷偷藏不住」海外發行模式，擬在全球190餘個國家上線。

據悉，盧昱曉近年人氣呈現爆發式成長，她主演的「入青雲」成為優酷首部站內熱度破萬的仙俠劇，「軋戲」愛奇藝熱度則是破億，被業界視為95花中勢頭最猛的潛力股，被看好在「折月亮」中和林一激發出不一樣的火花。