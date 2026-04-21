用跳的上車…劉德華被捕獲敏捷身手 網驚：誰信這是60多歲的人

劉德華上車時身手矯健，完全看不出年齡。(取材自小紅書)

現年64歲的「四大天王」之一劉德華 ，自1981年出道至今，紅了足足超過40年，他的敬業精神更成為不少後輩藝人學習榜樣。近日，他在香港 跑馬地出席活動被網友「野生捕獲」，他的凍齡狀態震驚一票網友，而他直接一躍上車的矯健身手，也讓人不敢相信他已經年過六旬。

香港01報導，近日有網友在社交平台分享了一段劉德華的影片。當日，劉德華一身休閒出席馬拉松公益活動，現場擠滿守候粉絲。當他現身那刻，現場粉絲隨即陷入瘋狂，不斷放聲高呼「華仔」。雖然劉德華沒有停下腳步，但他不忘向粉絲們揮手打招呼，親和力滿滿。

引人注意的是，影片拍到劉德華上車一幕，他不是用走的上車，而是以一個輕盈又敏捷的姿勢直接「跳」入車子裡，動作乾淨俐落，絲毫看不出已年過六旬。

網友看了紛紛大讚，「誰相信這是60多歲的人」、「動作也太矯健了」、「真是帥了一輩子」、「身材和頭髮已經打敗99%的60歲以上老年人了」、「20出頭的樣子」、「太有活力」，還有網友直言，「劉德華把偶像做到極致了，感覺後面很難有人超越了」。