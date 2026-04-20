戲說從頭／「方圓八百米」追兇 許凱遭警察父親鎖定

丁勇岱(右)和許凱在「方圓八百米」劇中飾演一對父子，在法律與親情間的對峙，成為全劇最大張力。(取材自微博)

由裘仲維執導，丁勇岱、許凱、鄧恩熙主演的情感罪案「方圓八百米」近日開播，官方同步釋出「金魚共生」版預告與「凝視」版人物海報，主打父子對立與人性糾葛，迅速引發關注。

揚子晚報報導，該劇背景設定於1990年代末的礦區小鎮，一具無名女屍的出現打破平靜，牽出隱匿於地方的違禁藥品網絡。資深警察陳紅兵（丁勇岱飾）循線追查，卻發現線索逐步指向親生兒子陳輝（許凱飾），父子間在法律與親情之間的對峙，成為全劇最大張力來源。

預告片以「金魚共生」為核心意象，透過魚缸隱喻角色處境：陳輝與女友高松格（鄧恩熙飾）如困於透明牢籠，試圖掙脫卻屢屢受限，呈現年輕人在命運與現實夾縫中的無力感；而魚缸之外，陳紅兵步步逼近，既是警察的追查，也是父親的凝視，使緊張氛圍層層堆疊。

同步曝光的單人海報則以「凝視」為主題，六位角色直視鏡頭，呈現內心隱秘與道德掙扎，強化劇集對人性灰色地帶的刻畫。

不同於傳統罪案劇著重案件推進，「方圓八百米」更聚焦人物心理與關係張力，將血緣、責任與選擇交織於封閉空間之中。

報導指出，該劇不僅描繪警察追查案件的過程，更深入探討法律與情感的界線。當秩序維護者面對至親成為嫌疑人時，抉擇不再單純，亦使故事從懸疑外殼延伸至更具普遍性的倫理命題，為近年同類題材增添新的觀察視角。