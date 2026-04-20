我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降 美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

好市多推酒店「住越多、付越少」 價格優惠 租車免費

戲說從頭／「方圓八百米」追兇 許凱遭警察父親鎖定

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
丁勇岱(右)和許凱在「方圓八百米」劇中飾演一對父子，在法律與親情間的對峙，成為全...
丁勇岱(右)和許凱在「方圓八百米」劇中飾演一對父子，在法律與親情間的對峙，成為全劇最大張力。(取材自微博)

由裘仲維執導，丁勇岱、許凱、鄧恩熙主演的情感罪案「方圓八百米」近日開播，官方同步釋出「金魚共生」版預告與「凝視」版人物海報，主打父子對立與人性糾葛，迅速引發關注。

揚子晚報報導，該劇背景設定於1990年代末的礦區小鎮，一具無名女屍的出現打破平靜，牽出隱匿於地方的違禁藥品網絡。資深警察陳紅兵（丁勇岱飾）循線追查，卻發現線索逐步指向親生兒子陳輝（許凱飾），父子間在法律與親情之間的對峙，成為全劇最大張力來源。

預告片以「金魚共生」為核心意象，透過魚缸隱喻角色處境：陳輝與女友高松格（鄧恩熙飾）如困於透明牢籠，試圖掙脫卻屢屢受限，呈現年輕人在命運與現實夾縫中的無力感；而魚缸之外，陳紅兵步步逼近，既是警察的追查，也是父親的凝視，使緊張氛圍層層堆疊。

同步曝光的單人海報則以「凝視」為主題，六位角色直視鏡頭，呈現內心隱秘與道德掙扎，強化劇集對人性灰色地帶的刻畫。

不同於傳統罪案劇著重案件推進，「方圓八百米」更聚焦人物心理與關係張力，將血緣、責任與選擇交織於封閉空間之中。

報導指出，該劇不僅描繪警察追查案件的過程，更深入探討法律與情感的界線。當秩序維護者面對至親成為嫌疑人時，抉擇不再單純，亦使故事從懸疑外殼延伸至更具普遍性的倫理命題，為近年同類題材增添新的觀察視角。

上一則

84歲石峰「臥病在床」演到睡著打呼 蘇明明：拍他3次才醒

下一則

郭富城結婚9周年 寵妻「執子手偕老」甜爆

延伸閱讀

首季熱播劇TOP6出爐 張凌赫「逐玉」霸榜、這部黑馬劇逗趣卻有深度

首季熱播劇TOP6出爐 張凌赫「逐玉」霸榜、這部黑馬劇逗趣卻有深度
5部熱播陸劇 「危險關係」演技獲肯定、古偶題材評價分歧

5部熱播陸劇 「危險關係」演技獲肯定、古偶題材評價分歧
張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」

張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」
觀影說劇／劉燁、聶遠雙影帝「叵測」飆演技 比「狂飆」還狂

觀影說劇／劉燁、聶遠雙影帝「叵測」飆演技 比「狂飆」還狂

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56

超人氣

更多 >
1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬
WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面
差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火