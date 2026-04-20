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再扮項羽為何沒騎馬？ 何潤東「親吐實情」 獲讚人間清醒

娛樂新聞組／即時報導
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何潤東再扮「西楚霸王」，亮相時卻未騎馬而是乘坐仿古戰車。(取材自微博)
何潤東再扮「西楚霸王」，亮相時卻未騎馬而是乘坐仿古戰車。(取材自微博)

古裝劇「逐玉」中「粉底液將軍」引發爭議，網友對比何潤東14年前在「楚漢傳奇」的硬漢項羽形象，讓他抖音一個月漲粉176萬。近日，宿遷文旅回應網友提議，請何潤東在蘇超聯賽宿遷主場再扮「西楚霸王」，但沒想到他亮相時並未騎馬，而是乘坐仿古戰車。隨後，何潤東於直播中坦誠未騎馬原因。

何潤東近日品牌商務紛至沓來，網友戲稱「人在家中坐，商務天上來」。但其實，如今被奉為「硬漢白月光」的何潤東，當年出演「楚漢傳奇」時沒少被質疑。

揚子晚報報導，當時不少觀眾嫌他氣質偏秀氣、偏偶像派，戲稱他是「小白臉演霸王」，離想像中的「西楚霸氣」相去甚遠。就連「楚漢傳奇」也因篇幅過長、節奏偏慢、改編爭議，在當年「槽點滿滿」，遠非完美神作。

不過，時隔14年，何潤東此番現身宿遷，再次穿上項羽戰甲時，難掩激動。他曾在受訪時笑稱對這套戰衣「又愛又恨」，愛它有氣場，恨它太過沉重，每次拍攝都累到腰痠背痛。

最引人注意的還是，何潤東化身「西楚霸王」時卻未騎馬。

對此，何潤東在直播時坦言，14年前飾演項羽時僅30餘歲，騎馬衝鋒等戲分可親力親為，如今51歲的身體狀態已無法支撐高危險動作，他說，「10年前一定騎馬，年過半百需做有把握的事」，若騎馬摔倒可能受傷，更會「破滅觀眾心中項羽形象」。

多數網友肯定其「人間清醒」態度，大讚「比起逞強，敬畏角色更顯擔當」，而戰車設計也被解讀為「彌補項羽未過江東的遺憾」，象徵平安歸鄉。

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