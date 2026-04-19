「浪姐」元老丁噹爆當年壓力大：崩潰逃進廁所、回家脫光光

丁噹多次走到環形舞台，跟粉絲近距離握手互動。（圖／相信音樂提供）

歌手丁噹跟萬名粉絲共度一晚，順利完成升級版「夜遊」巡演，談及出道19年最難的一刻，她說參加「浪姐」時壓力爆棚，曾崩潰逃到廁所放空。而明年迎來別具意義的20周年，她鎖定台北大巨蛋、高雄世運開唱，望能寫下里程碑，並自豪是晴女，不怕任何氣候因素。

身為2020年、第一季「乘風破浪的姐姐」節目元老，她坦言每當回家就會脫光光，享受無拘無束的感覺，錄影過程24小時全開機，幾乎沒有喘息空間，加上壓力累積在心，「我不習慣分享負能量，因此滿壓抑的」。她說那時製作單位自行搭設攝影棚，廁所都是流動廁所，偶爾會躲進裡面逃離一切，遭到淘汰的她一上車就暴哭，「有開心也有不甘，情緒一次爆發」。

後來工作邀約接踵而來，丁噹一度失去人生方向，不懂為何、為誰忙碌，也罹患憂鬱症，直言那3年像是戴著面具過活，「我的笑都是裝出來的」，直至接觸心靈課程，一步一步找回自我。現在她升格成為能量整合的老師，在大陸開班授課，每堂課學生約20人，以己身經驗帶領大家走出低潮。

談到被嘉賓阿弟催婚又催生，她充滿自信表示「我準備好了，花兒自開，蝴蝶自來」，一路努力地讓自己變成更好的自己，不在意理想伴侶來晚了「我們可以走很久」，也放話今年會多多約會，有機會找到另一半。