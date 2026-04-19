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阿Sa首度公開10年聲帶危機 一度想退出樂壇

娛樂新聞組╱綜合報導
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阿Sa飽受聲帶困擾，一度登台前必須打「開聲針」。(取材自微博)
阿Sa飽受聲帶困擾，一度登台前必須打「開聲針」。(取材自微博)

香港女團Twins成員蔡卓妍（阿Sa）近日在訪談節目中，首度公開長年未對外談及的健康困擾。她透露，自己多年來受聲帶問題困擾，一度陷入嚴重發聲困難，甚至曾被醫生懷疑出現輕微中風跡象，讓她心理承受極大壓力，並一度萌生退出樂壇的念頭。

香港文匯報報導，阿Sa表示，早年已發現聲音狀況異常，求醫後得知自己聲帶結構與一般人不同，呈現「一長一短」情況，導致發聲不穩定。部分醫生更曾詢問她是否曾經中風，並解釋有些輕微中風未必有明顯外在症狀，令她大為震驚。這段經歷讓她長期處於自我懷疑狀態。

她回憶，最嚴重時期幾乎無法穩定唱歌，每次上台前都需依靠藥物輔助維持聲音狀態，甚至需要以「開聲針」應付演出。由於狀況不穩定，部分歌曲段落只好由拍檔鍾欣潼（阿嬌）代為演唱，令她內心長期感到愧疚，認為未能給觀眾完整演出。

阿Sa坦言，演出結束後曾多次獨自落淚，覺得辜負購票入場的觀眾，一度考慮徹底離開舞台。她形容那段時間是入行以來最黑暗的階段，對歌唱事業產生動搖。

轉機出現在她參與綜藝節目「乘風破浪的姐姐3」之後，透過重新站上舞台，她逐步找回表演的樂趣與信心，開始調整心態並積極接受聲樂訓練。

阿Sa表示，現階段已學會與不完美共存，即使偶有破音也不再過度自責，認為「至少還能唱、還能站上舞台已經很珍貴」。

阿Sa現階段已學會與不完美共存，即使偶有破音也不再過度自責。(取材自微博)
阿Sa現階段已學會與不完美共存，即使偶有破音也不再過度自責。(取材自微博)

香港 阿嬌 中風

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