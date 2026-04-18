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何潤東助威蘇超 披甲高喊：我項羽回來了

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何潤東復刻「西楚霸王」項羽的經典造型，亮相江蘇省宿遷奧體中心助威「蘇超」。（取材...
何潤東復刻「西楚霸王」項羽的經典造型，亮相江蘇省宿遷奧體中心助威「蘇超」。（取材自羊城晚報）

4月18日晚，演員何潤東復刻「西楚霸王」項羽的經典造型，亮相江蘇省宿遷奧體中心助威「蘇超」。當日，宿遷隊有如「霸王附體」，全場氣勢如虹，最終主場2：0擊敗南京隊。

男星張凌赫在夯劇「逐玉」因妝容細緻陽氣不足，被調侃是「粉底液將軍」。何潤東明明沒演，但10多年前在「楚漢傳奇」扮項羽卻因此翻紅，抖音帳號10天漲粉百萬，認為他才是真正的威猛將軍。

這次，何潤東以項羽打扮助威蘇超，也有典故。原來，項羽是楚國下相人，也就是今天的宿遷市。何潤東說：「14年前項羽這個角色已經距離好遠了，這次算是重溫以前的夢，彌補了當年沒去成項王故里的遺憾。」

何潤東透露，自己第一次看足球比賽，又以項羽打扮和近3萬名球迷互動，心裡滿滿的感動。

賽前，何潤東化身西楚霸王項羽，乘戰車、伴戰鼓、隨戰馬巡場互動。

30名勇士披甲執槌，28名旗手執楚旗陣列變換，勾勒出沙場將士的英武身姿。16匹戰馬昂首踏場，騎手們高聲吶喊「霸王來了！霸王來了！」馬蹄鏗鏘與鼓點交織，彷彿將時空拉回2000年前的楚漢疆場，全場觀眾的情緒被瞬間推向頂點。

「吾乃西楚霸王項羽！」何潤東的聲音傳遍每一個角落，低沉，卻帶著金屬般的震顫，「我項羽回來了！」

「霸王回歸！霸王回歸！」現場萬人齊吼，地動山搖。

戰車緩緩巡遊，當戰車行至主席台前，何潤東問道：「宿遷子弟何在？」

「在！在！在！」聲浪一浪高過一浪，那是歸屬感的最強音。

隨即，何潤東轉向主隊：「比賽，靠的是決心和勇氣。我們宿遷男兒，最不缺的就是決心和勇氣，宿遷是我們的主場，我們有什麼好怕的！」

「西楚男兒，衝鋒向前！並肩向前！我們宿遷男兒，不輸任何人！」何潤東的聲音陡然拔高，右臂高高舉起，「敢不敢拚？」

「敢拚！敢拚！敢拚！」近3萬人同聲暴喝。當戰車緩緩駛回，何潤東走下戰車，帶領眾人最後一次揮手致意。

抖音 張凌赫

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