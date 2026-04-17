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戲說從頭／「冰湖重生」全員黑化 林沐然變正直好人

記者趙大智／綜合報導
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林沐然從「逐玉」中的反派，變成單純善良的世子「趙嵩」。(取材自微博)
林沐然從「逐玉」中的反派，變成單純善良的世子「趙嵩」。(取材自微博)

由大陸演員李昀銳、黃楊鈿甜領銜主演的「楚喬傳」續作「冰湖重生」，日前開播，主打全員狠人的群像特色，故事一開始便進入高強度節奏，諸葛玥墜湖重生、楚喬昏迷失憶、燕洵全面黑化。三人的命運在亂世中重新洗牌，搭配雪山之巔四方混戰的高強度場面，展現開局即高潮的強烈張力，迅速成為熱搜話題焦點。

此外，在「逐玉」中飾演反派「隨元青」的林沐然，這回在「冰湖重生」中飾演善良世子，也引起外界矚目。

「冰湖重生」被視為彌補劇迷九年意難平的重要作品，劇情緊接當年「楚喬傳」最虐心的冰湖之戰結尾，「諸葛玥」（李昀銳飾）和「楚喬」（黃楊鈿甜飾）落入冰湖，楚喬被「燕洵」（張康樂飾）所救，而在歷經家破人亡之後的燕洵性格徹底黑化，蛻變為手段狠絕的燕北王，對楚喬的偏執更出現強制愛傾向，不僅軟禁她，甚至刻意下藥讓楚喬失憶好與他成親。加上心狠手辣的公主「淳兒」（夏夢飾），聽到楚喬跟燕洵的婚事後，竟設局綁架兩人，反逼燕洵改娶她為后，愛恨交織的緊張局勢，讓劇迷直呼「冰湖重生」簡直是全員為愛瘋狂。

「冰湖重生」是李昀銳和黃楊鈿甜第三次合作的作品，提及劇中角色，他以守護、隱忍、成全來形容自己所飾演的諸葛玥，他說：「這次不只是角色成長幅度大，連體力的消耗也很大，尤其是雪地戲分，每天都必須面對極端環境，體力與精神都到達極限。」

他在劇中開場的戰損造型帶出破碎感氛圍，令不少觀眾大讚「美強慘男主再+1」。他透露，自己也是最愛戰損造型，搭配雪地場景與整體氛圍呈現，人物氣質鮮明。野人造型則讓他笑稱，終於可以暫時放下形象包袱，展現較為粗獷的一面。

當年在「楚喬傳」中飾演童年楚喬的黃楊鈿甜，完成了跨越九年的角色延續，讓角色的成長線更具情感厚度，掀起劇迷的回憶殺。她在劇中可說是磨難不斷，先是墜湖失憶，接著被公主綁架凌虐，又險些重傷失明，層層苦難讓觀眾心疼不已。

另外，「冰湖重生」的配角群們也備受矚目，其中林沐然前陣子在「逐玉」裡扮演瘋癲冷血世子「隨元青」，人氣飆漲，但是這次他的形象大逆轉，成為單純善良的世子「趙嵩」，更阻止他人濫殺無辜，從偏執狠戾到清澈正直的強烈反差，也讓不少劇迷笑稱，他終於成功「來世做個好人」。

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