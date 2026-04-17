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「逐玉」鄧凱首登雜誌封面 24小時賣破萬本

娛樂新聞組／綜合報導
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在「逐玉」中飾演「齊旻」的配角鄧凱，首度登上男士雜誌封面。(取材自微博)
在「逐玉」中飾演「齊旻」的配角鄧凱，首度登上男士雜誌封面。(取材自微博)

大陸熱播劇「逐玉」雖已大結局，但熱度仍高，其中飾演「齊旻」的配角鄧凱，憑藉偏執狠戾的演技，圈粉無數，更因此首度「登封」，成為「費加洛男士」雜誌4月刊封面。他延續劇中銀髮挑染造型，帥氣逼人，雜誌開賣1分鐘銷售量達1951本；3小時6435本；24小時更是破萬本，銷售額逾50萬元人民幣(約7.3萬美元)，人氣不容小覷。

封面中，鄧凱延續在「逐玉」中反派角色「齊旻」的經典形象，以銀髮高馬尾搭配黑毛領古裝，結合冷雨、面具、金屬牆面等元素，塑造「陰濕破碎感」美學，被觀眾稱為「每一格都是暗黑電影截圖」；而他透過眼神戲和微表情平衡狠戾與無辜，被時尚媒體評價「用瞳孔拍電影」。

據悉，這是鄧凱首本主流男刊單人封面，此次登封也讓他繼「逐玉」單周漲粉100萬後，進一步被預測有望成為「新晉奢牌寵兒」。

其實，鄧凱並非影視科班出身，他大學就讀美術專業，孤身踏入演藝圈後，曾經歷八年跑龍套、試鏡失敗、戲分被刪等挫折，在遇到「齊旻」前，鄧凱演過20多部電視劇，但一直沒有被看見。

拍攝「逐玉」期間，他因咖位不夠，連專屬房車都沒有，只能到臨時搭建的帳篷休息。暴紅後，鄧凱不但未主動渲染過往艱辛，受訪時也僅稱「運氣好遇到適合角色」，謙遜表現獲網友一致好評。

成為品牌寵兒後，鄧凱受邀出席Prada上海的限時店活動，還與「逐玉」女演員孔雪兒接到不少雙人商業活動。不少網友稱讚，鄧凱立體骨相與挺拔身形極具衣服架子特質，清冷貴公子風格可塑性強，在時尚領域表現力可期。

鄧凱與「逐玉」女演員孔雪兒接到不少雙人商業活動。(取材自微博)
鄧凱與「逐玉」女演員孔雪兒接到不少雙人商業活動。(取材自微博)

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