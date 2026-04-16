周冬雨現身央視活動 畫面未修飾 被指眼尾明顯下垂

周冬雨外貌狀態屢受關注。(取材自每日文藝播報)

近日，華語影壇最年輕「三金影后」周冬雨現身央視文藝交流活動，意外成為全網焦點。現場無修飾的影片顯示，34歲的她眼尾明顯下垂、笑時眼角細紋清晰，嘴巴表情略顯僵硬，少了往日靈動俏皮。

周冬雨外貌狀態屢受關注。(取材自每日文藝播報)

現場畫面顯示，周冬雨穿著簡約黑色短袖上衣、牛仔褲，搭配濃烈正紅唇色。在央視的鏡頭下，她的面部輪廓略顯凝滯。眼尾線條明顯鬆弛下墜，尤其在展露笑意時更為突出，細密紋路出現在眼角與顴骨交界處。

有網友發現周冬雨身材依舊纖瘦，但牛仔褲凸顯她髖部線條平直，臀線平直缺乏起伏。由於缺乏立體感，還一度被調侃側面像「沒長開的小學生」。

事實上，這並非周冬雨狀態遭遇質疑，早前北影節及時裝周，她同樣被指臉色暗沉、身形疲憊。

作為以電影「少年的你」暴紅的代表，周冬雨以精湛演技征服金馬、金像、金雞三大獎，但近年狀態起伏引發關注。有粉絲稱「真實的她最美」，但也有粉絲憂慮她是否過勞或微調過度。

對於外界對她外貌的關注，周冬雨沒有回應。

此前她曾直面杜海濤詢問「眼睛變大是不是整容？」，她笑回「認真貼假睫毛」幽默化解。她也曾在紅毯多次強調沒整容，只是化妝不偷懶。她還因為穿著抹胸裙被嘲笑「太平公主」，而周冬雨僅淡定回覆：「我就是我」。她展現面對外貌議論的從容態度，也讓這次外貌爭議更添話題性。