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認了與向太分房睡10年「各過各的」向華強揭關鍵原因：除非很年輕

記者陳穎／即時報導
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向華強自爆與老婆陳嵐分房10年以上。(摘自向太Tiffany陳嵐微博)
向華強自爆與老婆陳嵐分房10年以上。(摘自向太Tiffany陳嵐微博)

77歲的向華強近日談到與67歲妻子向太陳嵐的婚姻相處方式，透露兩人其實已分房睡逾10年。他強調，這並非感情生變，而是因應年齡與作息差異所做的調整，反而讓彼此相處更自在、關係更穩定。

向華強表示，自己對聲音與環境相當敏感，50歲之後睡眠品質明顯下降，哪怕細微聲響都可能被驚醒，因此養成早睡、規律作息的習慣，通常11點前就寢。相對地，向太習慣熬夜追劇、滑手機至凌晨，兩人作息南轅北轍，也成為分房的主要原因。他笑說，連蚊子的聲音都會影響入睡，讓他更加重視睡眠環境的安靜。

對於外界認為夫妻不該分開睡的看法，他直言不以為然，認為那是較年輕時的想法，「等年紀到了，自然會明白分睡的好處。」他指出，隨著年紀增長，每個人的生活習慣與小缺點會更加明顯，若長時間貼近相處，反而容易累積摩擦。

他也提到，適度保有各自空間，「各過各的」反而能減少衝突，讓關係更輕鬆長久。儘管分房睡，兩人白天仍會一起工作、出席活動，互動依舊頻繁，感情未受影響。他建議，若夫妻作息差異大，在條件允許下，晚年選擇分房休息，或許更有助於維持舒適穩定的婚姻關係。

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