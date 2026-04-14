「最帥令狐沖」鬼門關走一遭 暴瘦18公斤ICU搶命

「最帥令狐沖」呂頌賢去年因病住院，讓不少粉絲很擔心。(摘自微博)

港星呂頌賢因在港版「笑傲江湖」飾演「令狐沖」走紅，甚至被不少觀眾封為「最帥令狐沖」。他2025年因細菌性肺炎一度命危，住進加護病房長達14天，期間陷入昏迷，體重暴跌約18公斤，健康狀況引發外界高度關注。如今他再度公開露面，氣色與精神明顯變好。

近日呂頌賢在社群平台分享與黎耀祥、麥長青同框拍片畫面，三人久違合體，勾起不少觀眾對80、90年代港劇黃金時期的回憶。畫面中，他面對鏡頭神情輕鬆自然，不僅氣色紅潤，整體狀態穩定，還被網友大讚「回春」，讓粉絲放心不少。

呂頌賢近年將事業重心轉往大陸發展，除了持續參與演藝工作，也積極投入素食文化推廣，並經營相關餐飲事業。未料去年健康突然亮紅燈，其妻麥景婷透露，他在幾乎沒有明顯症狀的情況下感染細菌性肺炎，病情迅速惡化，甚至擴散至多個器官，屬於相當罕見且嚴重的案例。

家屬回憶，呂頌賢當時一下飛機便緊急送醫，隨後轉入負壓隔離病房治療。期間雖曾短暫出院，但病情再度惡化，不得不二度入院，最終被送進加護病房搶救，情況一度危急。在長達14天的ICU治療中，他大多時間處於昏迷狀態，整體醫療過程歷經急診、隔離病房等多個階段，過程驚險反覆。

醫護人員指出，這次感染屬於破壞力強且潛伏期長的細菌性肺炎，短時間內對身體造成重大衝擊，也導致他體重急速下滑約18公斤，身體一度極度虛弱。

所幸經過長時間治療後，呂頌賢病情逐漸穩定，順利出院返家休養。事後他也親自發文報平安，坦言整段期間幾乎都在昏迷中，對過程印象不深，但深刻感受到家人承受的壓力。他也形容這次經歷宛如「死過翻生」，並藉此提醒外界，在忙碌生活之餘更要重視自身健康。