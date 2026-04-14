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吳京曬帶娃照 讓老婆謝楠上「浪姐7」拚事業

娛樂新聞組／綜合報導
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吳京在微博曬帶娃照並配文「在家好好帶孩子」呼應老婆謝楠，被網友點讚「甜翻了」。（...
吳京在微博曬帶娃照並配文「在家好好帶孩子」呼應老婆謝楠，被網友點讚「甜翻了」。（取材自微博）

大陸男星吳京日前在微博上曬出一組帶娃日常照，並配文「在家好好帶孩子」。看似簡單的七個字卻瞬間在網上炸開了鍋。因為前一天，主持人倪萍才在「乘風2026」（浪姐7）直播中，喊話謝楠：「讓吳京在家好好待著帶孩子，別耽誤你搞事業！」而吳京也遵照老婆謝楠的回應「努力讓他在家多待一段時間」，次日便直接光速「上交作業」呼應，讓不少網友點讚吳京強大又體貼的執行力。

在日前的「乘風2026」直播中，倪萍對參賽的謝楠直言：「讓吳京在家老實待著，把孩子照顧好，別耽誤你搞事業。」而謝楠也當場高情商接梗，笑著回應要「努力讓他在家多待一段時間」。沒想到，吳京隨即就在微博上曬出一組帶娃日常照，並配文「在家好好帶孩子」，把網友們看樂了，話題「吳京真在家帶娃了」也登上微博熱搜，閱讀量超過6000萬。

照片裡，吳京陪兒子玩耍、認真記錄孩子練武術的瞬間，徹底從大銀幕上的鐵血硬漢切換成了溫柔奶爸模式。網友紛紛調侃，「京哥這響應速度，比接到主演邀約還快」、「聽老婆話，跟倪萍走，這覺悟絕了」、「楠姐放心乘風，家裡孩子京哥都照顧的挺好的」、「吳京和謝楠真的是模範夫妻了吧，好甜啊」、「聽勸反差萌」、「吳京的『執行力』堪稱娛樂圈第一，次日便直接『上交作業』」。

有網友說，事實上，吳京這「家庭主夫」的人設並非臨時擺拍，翻看他的日常，吳京不拍戲時本就是家中帶娃主力，常帶大兒子吳滺騎馬、探班；而次子吳慮更是出了名的「爸爸掛件」，黏吳京黏到不行。吳京「戰狼式」教育也曾引發熱議，他對兩歲哭鬧的兒子說「男子漢流血不流淚」，還組織家庭消防演練，並撰寫育兒手稿，公開呼籲更多父親參與育兒。這次曬照，不過是把日常搬上了檯面。

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