江語晨遭前夫突襲中斷「浪姐7」 美國官司逆轉勝淚崩 全場跟著哭

江語晨在「乘風2026」淚崩痛哭。(取材自乘風2026)

台灣藝人江語晨去年10月宣布離婚，結束與機師前夫長達9年的婚姻關係。近期她參與「乘風2026」（浪姐7），積極重返演藝圈，不料錄影期間卻傳出突發狀況，中途離場處理私人事務，引發外界關注。直到11日最新播出內容中，她重返舞台，並親自透露已在與前夫的官司中勝訴，影片曝光後不僅讓現場「姐姐們」淚崩，也獲得網友一致好評。

江語晨7日凌晨就曾於微博 發文求助，緊急尋找美國加州 律師，準備隔天出庭。到了8日錄製「一公小考」時，她明顯心神不寧，演出結束後隨即向眾人鞠躬致歉，並匆忙離開現場。當時主持人也出面說明，表示她因私事需緊急處理，並希望一切順利，請大家體諒。

所幸在11日播出的節目中，江語晨於宿舍透過手機得知前夫上訴遭駁回的消息，當場情緒潰堤落淚。原來她的前夫趁她在中國錄影期間提出家人相關的官司，讓她壓力倍增、心急如焚。直到法院裁定駁回對方請求，她才終於放下心中大石，「聽到被拒絕的那一刻，我才敢真正釋放情緒」，也因此能重新專注於節目表現，隊友之間也彼此打氣扶持。

這段經歷播出後，讓現場觀看片段的姐姐們全數動容落淚，「江語晨勝訴浪姐後台哭成一片」更迅速登上微博熱搜。網友也紛紛留言表示心疼與支持，「她贏的不只是官司，更是自己的人生」、「真的太不容易」、「後台一起哭又一起鼓掌，這才是節目最真實的溫度」、「這一幕絕對是年度綜藝最動人的瞬間之一」。