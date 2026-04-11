黃景瑜、王玉雯熱戀？被爆「酒店過夜」 雙方火速否認

黃景瑜。（取材自微博）

「曝黃景瑜王玉雯戀情」4月10日突登上熱搜第一，讓大批網友驚呼「過於意外啊！他倆居然被曝談戀愛？」。而據媒體曝光的畫面，黃景瑜和王玉雯某日和好友聚餐結束後先後出門，隨後一起出門乘車回酒店，直到快天亮都沒見兩人離開，被猜測孤男寡女一起過夜；次日晚上，黃景瑜又獨自現身酒店與王玉雯碰面，疑似戀情曝光。不過兩人都火速否認，口徑一致稱「只是朋友關係」。

王玉雯。（取材自微博）

據網易報導，據媒體曝光的視頻，黃景瑜和王玉雯先跟一群好友一起聚會吃飯，之後深夜又到酒吧，爆料人稱現場有王玉雯、于適、黃景瑜等，他們帶了一箱子茅台。

據視頻，酒吧聚會結束後眾人各回各家，唯獨黃景瑜跟王玉雯兩人並肩同行，且搭乘同一輛車離開。到達酒店後，據娛記爆料兩人在樓下兜了10分鐘才陸續下車上電梯，之後整晚沒見黃景瑜離開酒店。視頻引發網友議論兩人是否一起過夜，更加重大家猜疑的是，次日晚上10時半，黃景瑜又獨自現身酒店與王玉雯碰面。

黃景瑜和王玉雯被拍到和好友聚餐結束後一起出門乘車回酒店。（視頻截圖）

這則瓜一出，很多網友都感到無比意外，王玉雯和黃景瑜工作室火速澄清，都稱網傳「爆料」不屬實，只是朋友間的正常聚會，不必過度解讀，王玉雯更清楚地說明了兩人是朋友關係。

不少網友看到黃景瑜的闢謠紛紛表示不信，還稱他此前從來沒有回應且承認過戀情，毫無信譽。而且，聚會的人數被扒有18人，最後只剩黃景瑜和王玉雯回同一個酒店，未免太巧了。

兩人之前都有過緋聞傳出。據我娛有約報導，2019年，黃景瑜與迪麗熱巴的戀情瓜一度鬧得沸沸揚揚，兩人一起拍戲之際，黃景瑜就曾上過迪麗熱巴的房車，但雙方及團隊從未正面回應。去年，黃景瑜還被偶遇在國外跟美女在健身房約會，也沒有回應。

王玉雯之前也有穩定男友楊玏，同為演員出身，2023年被拍到兩人親密逛街，隨後還被爆出已進入同居階段還一起購置了新房，不過去年有爆料稱兩人已經分手。

而王玉雯與黃景瑜的交集出現在2024年，王玉雯被拍到深夜探班搭檔王子奇，當時王子奇與黃景瑜主演的「雪迷宮」正在熱播，事後有網友爆料，王玉雯那天上的其實是黃景瑜的房車，但當時王玉雯與楊玏應該正在戀愛中，王玉雯此舉因此引發了不小的熱議。

另外，黃景瑜曾在綜藝節目中透露過自己的擇偶標準，外表就是看身材，要求是細長腿、翹臀、細腰、長髮的美女，王玉雯全部符合。如今王玉雯與黃景瑜被爆疑似戀情，不少網友有種「恍然大悟」的感受。