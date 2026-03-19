嗆「死老太婆」 周也穿越勵志劇 開啟大女主逆襲

翟瀟聞飾演的周誠為夏曉蘭最堅強的後盾。（圖／愛奇藝國際版提供）

27歲周也外號「小章子怡」，曾演過「山河令」、「錦月如歌」、「少年的你」等，她與翟瀟聞主演穿越勵志劇「你好1983」17日在愛奇藝國際版開播，飾演在現代職場遭人陷害的社畜夏曉蘭，意外穿越附身於1983年的同名女孩身上。

周也開局便面對貧寒家境、親戚欺辱與「作風不正」的汙名，甚至險些被賣去換彩禮，她毫不隱忍，面對家中奶奶辱罵諷刺，回嗆「死老太婆，你嘴放乾淨才是給自己積德」，並告訴父親「絕不回夏家，也不會讓媽回去給你們當牛做馬」，霸氣護母。

此後她不僅考上大學，更憑藉現代商業思維從撿野鴨蛋擺攤、炸油餅賺取第一桶金，逐步拓展至開服裝店、進軍房地產，貫徹「重活一次，活個痛快」的人生信念，強勢開啟大女主逆襲之路。開播後多數觀眾直呼節奏緊湊不拖沓，更有網友一口氣追完目前開放集數後忍不住上網分享。

有別於80年代女性隱忍受氣的設定，夏曉蘭穿越後懟天懟地不憋屈的個性獲得觀眾大力讚賞，被封為「女性友好」劇。首集便以舌戰親戚、賣鴨蛋創業等橋段迅速抓住觀眾，並將滿額折扣、加贈好禮等現代商業思維自然融入劇情，令人看得解壓過癮。

劇中全面復刻1980年代復古美學，周也素顏接地氣造型大幅突破以往形象，後續更有許多復刻80年代的時尚裝扮。翟瀟聞在劇中飾演男主，此前已憑話題劇「淮水竹亭」中的男二楊一嘆累積一定人氣，此番正式挑大梁備受期待。

飾演的京城公子周誠與夏曉蘭數度相處後漸生情愫，還對朋友放話「她遲早成為你嫂子」，更被夏曉蘭追求目標的樣子打動，一同努力考大學，從翩翩公子蛻變為才華橫溢的精英律師，感情線無狗血套路，被觀眾評為「清爽不油膩」，外形溫柔卻為愛勇往直前的「小狗系純愛戰神」形象更讓CP熱度持續攀升。

「你好1983」也是周也與翟瀟聞兩人首次攜手合作，翟瀟聞在專訪中特別感謝周也在拍攝期間的照顧，直言周也可愛又好相處，察覺到他在片場緊張，周也總會主動活躍現場氣氛，讓他得以放鬆投入拍攝，言語間充滿真摯謝意。

周也多套復古造型相當吸睛。（圖／愛奇藝國際版提供）

周也（右）甜捏翟瀟聞臉頰。（圖／愛奇藝國際版提供）

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