中國版「黑暗榮耀」…馬思純演復仇女 向閨密袁姍姍討回公道

馬思純精準詮釋「深淵重生」的層次感。(取材自微博)

由馬思純、寧理、袁姍姍、翟子路、章濤等主演的電視「她的盛焰」日前開播，這部劇主打女性成長與懸疑復仇雙線並行的故事線，被看好能吸引喜歡懸疑博弈的觀眾，以及偏愛女性成長故事的人群。這部劇也被網友稱為堪中國版「黑暗榮耀」。

「她的盛焰」講述數學天才饒雨瓷（馬思純飾）遭閨密兼合夥人白靚靚（袁姍姍飾）設局陷害，背負藥物成癮與襲擊母親的污名，被強制送入療養中心，而白靚靚則藉機變賣兩人公司，躍升為企業高管。 三年後，出院的饒雨瓷展開縝密計畫，誓言揭露白靚靚的偽善面具，讓其惡行公諸於世。

該劇聚焦女性在遭遇極致背叛後的涅槃重生。擅長刻畫複雜細膩角色的馬思純，將女性在絕境中的掙扎與重生表現得淋漓盡致，撐起了整部劇的女主內核。她從隱忍到狠厲的眼神轉換，精準詮釋「深淵重生」的層次感。

「惡女」袁姍姍則挑戰反派角色，飾演表面溫柔實則心機深沉的偽善摯友，她將角色的虛偽與狠厲刻畫得入木三分，被讚「瘋批美學教科書」。

老戲骨寧理飾演複雜多面的關鍵配角，用扎實的演技為劇情增添了深度。尤其家暴戲分眼神壓迫感十足，被稱為「心理陰影製造機」。