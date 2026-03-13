我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍加油機墜毀伊拉克 軍方證實4人罹難

紐約財政前景「負面」？曼達尼稱「為時過早」

中國版「黑暗榮耀」…馬思純演復仇女 向閨密袁姍姍討回公道

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬思純精準詮釋「深淵重生」的層次感。(取材自微博)
馬思純精準詮釋「深淵重生」的層次感。(取材自微博)

由馬思純、寧理、袁姍姍、翟子路、章濤等主演的電視「她的盛焰」日前開播，這部劇主打女性成長與懸疑復仇雙線並行的故事線，被看好能吸引喜歡懸疑博弈的觀眾，以及偏愛女性成長故事的人群。這部劇也被網友稱為堪中國版「黑暗榮耀」。

「她的盛焰」講述數學天才饒雨瓷（馬思純飾）遭閨密兼合夥人白靚靚（袁姍姍飾）設局陷害，背負藥物成癮與襲擊母親的污名，被強制送入療養中心，而白靚靚則藉機變賣兩人公司，躍升為企業高管。 三年後，出院的饒雨瓷展開縝密計畫，誓言揭露白靚靚的偽善面具，讓其惡行公諸於世。

該劇聚焦女性在遭遇極致背叛後的涅槃重生。擅長刻畫複雜細膩角色的馬思純，將女性在絕境中的掙扎與重生表現得淋漓盡致，撐起了整部劇的女主內核。她從隱忍到狠厲的眼神轉換，精準詮釋「深淵重生」的層次感。

「惡女」袁姍姍則挑戰反派角色，飾演表面溫柔實則心機深沉的偽善摯友，她將角色的虛偽與狠厲刻畫得入木三分，被讚「瘋批美學教科書」。

老戲骨寧理飾演複雜多面的關鍵配角，用扎實的演技為劇情增添了深度。尤其家暴戲分眼神壓迫感十足，被稱為「心理陰影製造機」。

世報陪您半世紀

上一則

「鏢人」監製讚于適等新生代有潛力 稱「電影已經回本」

延伸閱讀

新劇爆款預備 譚松韻「我的山與海」開播秒上熱搜、楊紫苦學非遺技藝

新劇爆款預備 譚松韻「我的山與海」開播秒上熱搜、楊紫苦學非遺技藝
戲說從頭／譚松韵二搭董晴 戲裡戲外都是閨密

戲說從頭／譚松韵二搭董晴 戲裡戲外都是閨密
觀影說劇／馬思純、白客演繹「鮮活媽與黏人爸」…笑中藏淚

觀影說劇／馬思純、白客演繹「鮮活媽與黏人爸」…笑中藏淚
關曉彤戲分大減、人設大改 製片反嗆「她怎麼得到角色」惹議

關曉彤戲分大減、人設大改 製片反嗆「她怎麼得到角色」惹議

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

2026-03-12 10:41
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
小S和老公許雅鈞上月在金寶山為大S的紀念雕像揭幕。(記者沈昱嘉／攝影)

小S夫許雅鈞搭訕大S粉絲還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

2026-03-10 19:49

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇