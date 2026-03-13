豪門貴婦不帶孩子? 方媛曬育兒日常：我是超人媽媽

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
方媛回應外界質疑她過著貴婦生活、不用帶孩子說法。(取材自微博)
香港天王郭富城與方媛（Moka）自結婚以來，一舉一動都是鎂光燈焦點。方媛於2025年10月順利產下第3胎，晉升「三寶媽」，然而外界對於「豪門闊太日常」總有諸多揣測，甚至有網友質疑其生活僅是喝貴婦下午茶，孩子皆由保母照料。對此，方媛近日罕見透過短影音強硬回擊，說道：「我是一個超人媽媽」。

噓！星聞報導，在最新曝光的影片中，方媛大方分享私下育兒點滴，舉凡三個女兒的飲食起居、學習輔導到日常陪伴，她全都親力親為、不假手於人。畫面中可見她親自下廚煎牛排、挑選義大利麵，為孩子準備均衡的營養餐點，甚至連陪大女兒畫畫、輔導二女兒拼樂高，以及哄睡嬰兒車中的小女兒，她都全程參與。方媛感性表示，雖然帶孩子生活忙碌，但看著女兒們成長，內心十分充實。

面對外界對「三胎皆女」及是否有「偏心」的流言蜚語，方媛強調自己對每個孩子都給予「100分的愛」。事實上，早在懷孕期間，方媛就曾被目擊獨自接送女兒上下學、前往超市採購母嬰用品，她強調對孩子們的照料絕對是「事必躬親」。

影片中，她還曬出少女時期的嫩照，感慨時光飛逝，轉眼間已從青澀少女變成了守護家庭的力量。

對於愛妻的付出，天王郭富城也多次在公開場合表示支持，夫妻倆默契十足地強調「性別從不是愛的條件」。郭富城甜稱三個女兒是生命中「三顆璀璨的明珠」，認為育兒最重要在於孩子的健康與快樂，言談間滿是對妻女的寵溺，可見天王也是位寵妻魔人、女兒傻瓜。

