丹麥知名餐廳Noma快閃洛杉磯 1500元餐券60秒完售

伊朗新領袖聲明官媒代讀 傳聞昏迷截肢

小孩偷穿媽媽衣服？周冬雨巴黎時裝周造型翻車 連走路姿勢也被調侃…

娛樂新聞組／綜合報導
周冬雨看似仙氣的禮服，卻被不少網友調侃「像一條蟒蛇」。(取材自微博)
華語影壇最年輕的「三金影后」周冬雨，近日現身巴黎時裝周，出席代言品牌大秀。當天，她身穿一襲以輕透紗質為基底，表面布滿細緻刺繡與立體裝飾的鏤空禮服，看似仙氣十足，卻被不少網友調侃「衣服像一條蟒蛇」、「像小孩偷穿媽媽衣服」，連走路姿勢也被酸「像是要去打架」。

過去曾被形容撞臉「小黃鴨」的周冬雨，近年來經常被誇讚「變美了」、「五官變得更精緻」，但近期她亮相巴黎時裝周，卻引來不同聲音。

當天，周冬雨以充滿藝術氣息的造型現身，禮服以輕透紗質為基底，胸前有一個超大蝴蝶結配飾，設計亮點在布滿細緻刺繡與立體裝飾，繁複的花紋在自然光線下若隱若現，層次感十足，並呈現濃濃的復古氛圍。

有網友稱讚，這套禮服與周冬雨清秀、小家碧玉的形象相當貼近，紛紛大讚「看起來像少女」、「這是誰家的仙女」。另一方面，也有網友直指，在未修圖狀態下，周冬雨嬌小的身材根本撐不起如此繁複的禮服，質疑「像小孩偷穿媽媽衣服」、「太土了」，還有人開酸「衣服像一條蟒蛇」、「看起來像被衣服綁架」。

不光如此，周冬雨走路姿態也意外成為網友笑柄。

從網上傳出的片段可見，盛裝打扮的周冬雨來到活動會場時，不僅步伐沉重，一點都不優雅，甚至走路姿勢怪異，不少網友調侃「像是要去打架」，還有人問，「是剛剛從摔跤場下來嗎」。

其實，這不是周冬雨第一次在時尚圈失手，去年10月她參加VOGUE時尚盛會，就曾被全網吐槽紅毯妝容像曬傷，低胸透視感鏤空禮服也被酸「從哪裡找來的醜衣服」。

