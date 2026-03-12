「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

蕭薔以這張圖回應「浪姐7」傳聞。（圖／珍世美學提供）

「乘風2026浪姐7 」名單出爐，57歲「台灣第一美女」蕭薔名列其中，與范瑋琪 、徐潔兒、曾沛慈、江語晨等成為台灣區代表，「後宮甄嬛傳」奸妃「安陵容」陶昕然、「祺嬪」唐藝昕也名列其中。蕭薔本人以「這是傳聞，目前還在談」回應，但一句「相信一切會是最好安排」頗有玄機。

「浪姐7」今年將採全直播拍攝，對參賽者會是更大考驗。蕭薔被指「最大咖」、「本季最年長」，但她只承認對方的確有跟自己的經紀團隊接觸，也聽說「浪姐」幾乎年年來邀的事，但妙答：「仙女不太知曉人間的事。」以「吃手手」帶過還未拍板、或是可能牽涉保密條款的事。

讓人驚訝的是，「浪姐」都到七季了，蕭薔從未看過，所以自然也沒看過同演「一簾幽夢」陳德容的演出。她解釋不只「浪姐」，原本就不看綜藝節目，台灣的也一樣沒看，倒是都在追劇，最近愛的就是「難哄」。她雖然沒有證實網路傳聞，卻也提醒「不管有沒有談成，免得以為在蹭熱度」。

蕭美眉接著金句連發，記都來不及，她先說：「沒有什麼事必須做，也沒有什麼事排斥去做，一切讓經理人評估，看他們怎麼說服我。」她平時鑽研書法、佛經、瑜伽、花藝，但覺得自發去做很愜意，「人生有十趣，書法、焚香、蒔花？撫琴等，一旦白熱化競賽，意義就不同了，我只想做可以取悅自己的事。」

蕭薔再以「為一切所應為，其心恆處無為」分享心情，直言自己心無波瀾，人生本來就像遊樂場，有多少籌碼，就選擇什麼遊戲。