章子怡想和張家輝拍愛情片 喊話願投資好劇本

娛樂新聞組／綜合報導
章子怡憑「醬園弄．懸案」獲得香港電影編劇家協會年度最佳電影角色。(取材自微博)
香港電影編劇家協會春茗及頒獎典禮」近日舉行，章子怡、許冠文、張家輝、鄭秀文、黃子華、陳法拉、陳家樂、連詩雅、衛詩雅等現身支持。章子怡憑「醬園弄．懸案」獲年度最佳電影角色獎，梁栢堅執導「再見UFO」和舒淇執導「女孩」獲年度推薦劇本獎，榮譽大獎得主是導演劉鎮偉。

綜合香港媒體報導，章子怡憑藉「醬園弄·懸案」 詹周氏一角奪得年度最佳電影角色獎，她專程赴港領獎。

章子怡手捧獎座受訪，直言很久沒來香港，一來便獲獎，感覺香港是塊寶地。她沒料到電影只上映上半部便能獲獎，感謝協會對角色的認可。談到下半部今年能否推出，她笑言要問向來要求十分高的導演陳可辛。

由於「醬園弄·懸案」也獲得金像獎提名，被問到是否有信心拿下金像獎影后，她稱：「真的未有多想，今天已經很驚喜，當中好幾位演員也非常優秀；我好喜歡。」她透露剛與張家輝閒聊，提到想一起拍戲，「我好想跟他一起拍愛情電影，會蠻有意思的。」笑問能否聽懂張家輝的普通話，她笑言：「渣渣輝！我聽得懂！」她表示有看過張家輝說普通話的視頻，感覺搞笑又可愛。

談到她領獎時對一眾編劇承諾，若有好劇本卻欠缺資金不妨來找她。章子怡強調自己並非老闆，只覺得有好故事好項目需要支持，尤其電影業正面臨一些困境。

章子怡並在微博寫下：「感謝這份來自編劇同行們的認可，致敬所有的創作者們，是你們用筆墨勾勒出角色的骨肉。詹周氏讓我看見一個女人強大的力量和韌勁，希望這份力量，也能抵達更多為自己爭取的人們」。

日前傳出章子怡自導自演的「游過海岸一百米」將於5月開機，她表示劇本仍在創作中，目前尚未選角。她在4月會先接拍另一部戲。

章子怡憑「醬園弄．懸案」獲得香港電影編劇家協會年度最佳電影角色。(取材自微博)
章子怡憑「醬園弄．懸案」獲得香港電影編劇家協會年度最佳電影角色。(取材自微博)
