劉詩詩39歲生日 楊冪連五年來慶生 吳奇隆倒沒出聲

快訊

娛樂新聞組／綜合報導
劉詩詩39歲生日，粉絲、品牌齊慶賀。(取材自微博)
演員劉詩詩近日迎來39歲生日，圈內好友、合作方及粉絲以多重驚喜方式慶生。同為85花的楊冪連續五年通過社交平台發文為劉詩詩送上祝福，兩人姐妹情深還說上了「仙劍台詞」。反而是結婚11年的老公吳奇隆沒有表示，微博文章還停留在3月3日。

楊冪和劉詩詩兩人的緣分始於2009年的「仙劍奇俠傳三」，楊冪飾演古靈精怪的唐雪見，劉詩詩則化身溫婉堅韌的龍葵。戲內角色性格迥異，戲外卻因共同拍攝經歷成為摯友。

但在劉詩詩拍攝「步步驚心」、楊冪拍了「宮鎖心玉」暴紅後，雙姝的事業不時被拿來比較，加上經紀公司的矛盾，兩人從此漸行漸遠。直到2021年，兩人一同為雜誌拍大片後回復親密往來。

楊冪從2022年開始，每年都在11時44分發文祝賀劉詩詩。今年，楊冪一樣是卡點發文，她寫道「生日快樂，順順利利，歲歲平安！想你，阿麼。」阿麼是延續自「仙劍三」雪見龍葵姐妹情的暱稱，而1144也被指有象徵「一心一意、事事順遂」的儀式感。

劉詩詩則回應「謝謝美麗的小冪，想你～阿麼阿麼～」。

劉詩詩也在微博裡分享生日動態，她不僅上傳自己的美照，還曬出生日當天所收到的禮物與花束，快擺滿整個房間。

不過，在劉詩詩生日當天，丈夫吳奇隆未公開送祝福，其社交帳號動態停留在3月3日宣傳「隆行天下」。近日有消息傳出，吳奇隆和劉詩詩分隔兩地工作，劉詩詩在上海拍戲，並住在他們的上海豪宅中。

劉詩詩39歲生日，她收到滿滿的花束。(取材自微博)
