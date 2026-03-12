我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

不是AI…「甜茶」成都街頭燦笑擺攤 拿球拍切豆腐

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）用球拍切豆腐。(取材自小紅書)
提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）用球拍切豆腐。(取材自小紅書)

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），今年憑電影「橫衝直闖」入圍奧斯卡影帝，且目前呼聲極高，極有可能拿下生涯第一座小金人。而他也為了宣傳該片跑遍世界各地，近日到大陸成都宣傳，竟現身路邊臭豆腐攤販，拿著桌球拍切豆腐，展現親民一面。

在網路流傳的影片，畫面中甜茶穿著印有電影大陸譯名「至尊馬蒂」的黑色帽T，在臭豆腐的攤位上顧攤，面對來訪的客人，先是開玩笑的擺出兇巴巴表情，用中文質問「你什麼意思？」展現搞笑的一面。

不料，客人竟霸氣表示要將攤位的豆腐全部買下，甜茶立刻變臉，換上燦爛笑容，表示「這我自己做的」，接著熟練地切豆腐、調味，全程動作流暢自然。而畫面曝光後，網友不敢相信是真的，震驚直呼「這不會是AI吧？」

不過，面對即將揭獎的奧斯卡頒獎典禮， 即使目前停茶仍在影帝奪獎的呼聲上領跑，但近期也因訪談失言引發討論。他在採訪中表示自己不會參與芭蕾舞或歌劇，失言稱「已經沒有人在乎的藝術」，雖事後補充「我很尊重從事芭蕾舞跟歌劇的人們啦」，但仍無法弭平負評，不少表演工作者都出聲撻伐，包括奧斯卡得主潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）。

提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）親自為客人料理豆腐。(取材自小...
提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）親自為客人料理豆腐。(取材自小紅書)

提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）對鏡頭燦笑，態度相當親民。(取...
提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）對鏡頭燦笑，態度相當親民。(取材自小紅書)

世報陪您半世紀

好萊塢 奧斯卡 豆腐

上一則

看香奈兒大秀後圍毛毯 高允貞無辜脫下萌翻

下一則

鬧商標官司 與凱蒂派瑞撞名纏訟17年 澳洲設計師勝訴

延伸閱讀

3年關係生變？「甜茶」遭爆情人節冷落網紅女友

3年關係生變？「甜茶」遭爆情人節冷落網紅女友
「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

封面故事／問「璃來龍」關係 笑答大家自由想像

封面故事／問「璃來龍」關係 笑答大家自由想像
電影世界／憶「憐情蜜意」 悼勞勃杜瓦

電影世界／憶「憐情蜜意」 悼勞勃杜瓦

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
小S和老公許雅鈞上月在金寶山為大S的紀念雕像揭幕。(記者沈昱嘉／攝影)

小S夫許雅鈞搭訕大S粉絲還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

2026-03-10 19:49
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事