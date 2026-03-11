戲說從頭／譚松韵二搭董晴 戲裡戲外都是閨密

我的頻道

記者陳慧貞／綜合報導
董晴(左起)、譚松韻、奚望在「我的山與海」中組成三人幫。（取材自微博）
董晴(左起)、譚松韻、奚望在「我的山與海」中組成三人幫。（取材自微博）

現實主義年代劇「我的山與海」日前開播，該劇改編自梁曉聲小說，由譚松韵、董晴、高至霆等人主演，該劇不僅因「振華閨密」譚松韵與董晴時隔十年的首度合體引發全網回憶殺，更憑藉真實殘酷的女性創業史與深刻的命運探討，被譽為「2026年必看的現實主義力作」。

「我的山與海」故事背景設定在70年代，講述出生於貴州玉縣「神仙頂」山村的方婉之，原本平凡安穩的人生，在20歲時因家庭與感情的重大變故被徹底打亂。她不得不從大學退學，孤身南下深圳尋找出路。初到深圳時，她與同樣在城市打拚的李娟、郝倩倩成為好友。三個女孩在陌生城市互相扶持，從最基層的打工生活開始，一步步摸索屬於自己的道路。

劇中，譚松韵等主演頂著當代流行髮型「半屏山頭」，極具復古風情。在最新釋出的角色特輯和主題特輯中，譚松韵形容主角「方婉之」是一個「嘴硬心軟、內心極具韌勁」的女性，她表示，「方婉之代表了無數在社會上掙扎的普通人。她明白人的命運由天命、實命與自修命組成，而她選擇用自修命去改寫人生。」劇中，方婉之從底層的打工妹做起，經歷了資金短缺、政策改革、夥伴分歧等重重考驗，最終建立起上市的玩具品牌。

對許多觀眾而言，最大的驚喜莫過於譚松韵與董晴的「二搭」，兩人曾在2016年經典青春劇「最好的我們」中飾演耿耿與貝塔，現實中亦是至親好友。

在「我的山與海」中，兩人從學生時代步入社會，共同演繹「集裝箱姐妹」在深圳創業的艱辛，這份橫跨十年的友情在劇中得到了完美投射，譚松韵指出，這部劇打破「婚姻是女性唯一歸宿」的傳統觀念，展現女性在快速變革的時代中，如何透過自我實踐找到社會定位。

