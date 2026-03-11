婚變傳不停 劉詩詩一舉動破除謠言

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
劉詩詩在上海拍戲期間仍住在兩人愛巢。(取材自微博)
台灣藝人吳奇隆與大陸女星劉詩詩，這對相差17歲的夫妻，近年來不時傳出婚變消息。近日，有媒體爆料，吳奇隆與劉詩詩雖然少有互動，但兩人仍住在上海那間價值數億元人民幣的共同豪宅。因此有網友直呼，「別再亂猜了，兩人根本好好的」。

香港01報導，吳奇隆與劉詩詩常因工作而分隔兩地，引發外界對他們婚姻狀態的猜測不斷。事實上，吳奇隆忙於錄製綜藝節目「三餐四季」，而劉詩詩則在上海拍攝新劇「千里江山圖」。雖然劉詩詩多次被拍到手上未戴婚戒，但吳奇隆在錄製節目時依然佩戴戒指。

此外，兩人在上海的共同豪宅至今並未出售，且劉詩詩在當地拍戲期間仍住在該處，這被解讀為維繫家庭的一大象徵。

據悉，去年6月間，有媒體拍到吳奇隆一家三口同框外出的畫面；11月時，11月吳奇隆也被發現帶著兒子探班劉詩詩。

其實，演藝圈夫妻聚少離多並非新鮮事，產後復出的劉詩詩在事業上取得了亮眼成績，接拍多部膾炙人口的連續劇，還拿下多個國際精品代言，而吳奇隆近年則逐步將重心放在綜藝和幕後投資，兩人在事業上各自擁有一片天。

吳奇隆被發現在錄製節目時依然佩戴婚戒。(取材自微博)
