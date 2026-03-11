張凌赫被控歧視東南亞人 發文道歉「這細節」被轟沒誠意

張凌赫上綜藝宣傳新劇，卻因為一張畫像失言挨批。（取材自微博）

由中國演員張凌赫、田曦薇主演的新劇「逐玉」日前開播，雖爆出數據造假風波，但熱度仍一路狂漲，開播4天雙平台峰值熱度已超3.8萬。近日，男女主角一起上綜藝節目宣傳，沒想到張凌赫的一句話卻引發爭議，被不少網友批評有「歧視東南亞 外貌」之意，之後他在社交平台發文道歉，卻難息眾怒。

張凌赫、田曦薇近日上綜藝「你好，星期六」宣傳，兩人在節目中互動熱絡，其中一段遊戲是畫出彼此肖像。當張凌赫看到田曦薇的「大作」後，開玩笑表示，「我感覺出生在東南亞」。沒想到這句話播出後，引發東南亞網友不滿，認為他的說法帶有對東南亞外貌的刻板印象，質疑有歧視意味。 張凌赫上綜藝宣傳新劇，卻因為一張畫像失言挨批。（取材自微博）

事件延燒後，張凌赫10日在社交平台留言發表道歉聲明，他稱，「對於在綜藝中我所說的話，讓大家覺得不適，我感到非常抱歉。」並強調每種文化都有獨特魅力，「我的本意絕沒有任何歧視的意思」。

他也提到多年來有來自東南亞地區的粉絲給予許多支持，「給我留言、寫信，甚至特地來到中國看我，我都心懷感激，不希望任何支持我、喜歡我的人因此感到難過。」

不過有網友指出張凌赫並未單獨發文，而是將道歉內容留言在自己3天前的貼文底下；另外，也有人認為他的道歉未直面問題核心，只泛泛強調「尊重文化」，因此被指誠意不足。截至11日，道歉信下已累計近萬則負面評論，以越南 網友為主，多家越南媒體也轉載報導。

據悉，節目組已將把節目中張凌赫的爭議發言進行刪減處理。