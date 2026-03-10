觀影說劇／傳統媽秦海璐對上00後女兒文淇 「許可」母女和解

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
秦海璐(左)、文淇在電影「我，許可」中飾演一對母女。(取材自微博)

由文淇、秦海璐主演的電影「我，許可」近日定檔，預告中，母女對峙台詞「我都不敢有叛逆期，她憑什麼有更年期」直擊不同世代矛盾核心，引發全網對新型母女關係的熱議。

揚子晚報報導，「我，許可」講述00後女孩許可即將面對一場婦科小手術，而母親突然到訪，打亂了她原本的生活節奏，母女關係也在這場意料之外的同居相處中產生新的變化。

影片中，文淇飾演直率大膽的00後女兒，秦海璐則飾演性格傳統、為家庭操持一切的母親胡春蓉。她們的相處充滿矛盾與親密共存的張力。面對母親習以為常的絮叨與付出，許可沒有循規蹈矩地接受，而是展開一場「年輕態度」反向教育：與其苦口婆心講道理，不如帶媽媽去體驗新的生活方式。

在一連串啼笑皆非的互動中，這段看似矛盾滿滿的母女關係逐漸發生變化，而這場女兒給媽媽上的「人生課」，到底會把兩個人帶向哪裡，也成為影片留給觀眾的懸念。

「我許可妳把更年期活成青春期」、「許可妳做以前想都不敢想的事兒」，這段充滿力量又略帶調侃的宣言，既大膽又溫柔，看似是年輕人「給媽上課」，實際上讓母女之間打開了一種新的對話方式。

視頻最後，許可說出對媽媽最真誠的祝願，「希望從明天起，所有妳想做的事情，都只需要得到自己的認可」。而這一表達也是影片名字的延伸，「許可」既是角色名字，也是一種態度，允許自己的所有選擇和改變，允許自己活成自己想要的樣子。

「我，許可」被網友稱為「適合帶媽媽一起看的和解手冊」，還有人說，電影正成為兩代人溝通的「嘴替」，替子女說出那句「媽，請先愛自己」。

